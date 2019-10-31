الحرائق تهدد حياة المئات من الكوالا

يخشى نشطاء البيئة من نفوق المئات من حيوانات الكوالا في حرائق الغابات التي دمرت الموائل الرئيسية لها على الساحل الشرقي لأستراليا.

وعبرت مديرة مستشفى بورت ماكواري للكوالا، سو آشتون، عن أملها أن تسمح السلطات للعاملين في مجال الحفاظ على الحياة البرية البدء في البحث عن منطقة الحريق عن الحيوانات الناجية غداً الخميس.

وأضافت أشتون: إن ثلثي تلك المنطقة كانت موطنًا للكوالا، وحول عدد الحيوانات النافقة قالت: «إذا اعتبرنا أن نسبة الحيوانات التي لا تزال 50 بالمئة، فهذا يعني نفوق نحو 350 دب كوالا وهذا أمر مدمر للغاية».

وأضافت: «نأمل إلا يكون الأمر بهذا القدر من السوء، لكن بسبب شدة الحريق والطريقة التي يتصرف بها الكوالا أثناء الحريق، لا نعلق على الكثير من الآمال».

ويصعد الكوالا إلى الأشجار أثناء حرائق الغابات ويبقى على قيد الحياة إذا مرت موجة الحرائق بسرعة أسفلها.

وقالت أشتون: إن مستعمرة الكوالا كانت كثيرة المروج ومتنوعة وراثياً، حيث تفضل حيوانات الكوالا الغابات الساحلية، التي يجري إزالتها لتوسيع المدن. وهو ما جعل مستعمرات الكوالا المعزولة محدودة وتنتشر فيها الأمراض.

وبدأ موسم الحرائق الهائلة في أستراليا بداية مبكرة في ربيع نصف الكرة الجنوبي بسبب درجات الحرارة فوق المتوسطة وانخفاض منسوب هطل الأمطار الذي تسبب في جفاف الكثير من مناطق الساحل الشرقي.