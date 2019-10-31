قرعة سهلة لكبار إنكلترا في كأس الرابطة

أسفرت قرعة كأس الرابطة الإنكليزية المحترفة بنسختها الستين التي جرت أمس عن مواجهات سهلة للكبار، حيث سيلعب مانشستر يونايتد مع كولشيستر أحد أندية الدرجة الثالثة، كما سيلعب مانشستر سيتي مع أوكسفورد أحد أندية الدرجة الثانية، على حين سيتقابل آستون فيلا مع ليفربول والأزرقان إيفرتون مع ليستر سيتي.

وكانت مباريات الدور الرابع التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء أسفرت عن النتائج التالية:

إيفرتون * واتفورد 2/صفر، مانشستر سيتي * ساوثمبتون 3/1، أوكسفورد يونايتد * ساندرلاند 4/2 بالترجيح بعد التعادل 1/1، بيرتون ألبيون * ليستر 1/3، كرولي تاون * كولشستر 1/3، ليفربول * آرسنال 5/4 بالترجيح بعد التعادل 5/5، آستون فيلا * وولفرهامبتون 2/1، تشلسي * مان يونايتد 1/2.

وبالعودة إلى مباريات الأربعاء الثلاث نجد أن مباراة ليفربول وآرسنال التي خاضها الفريقان بالبنك الاحتياطي قد كانت عالية المستوى وصنفها المراقبون على أنها الأجمل بتاريخ المسابقة، سواء من حيث التغيرات أم جمالية الأهداف، ويحسب لآرسنال أنه صاحب أعلى رصيد من الأهداف على أرضية ملعب آنفيلد وكان ذلك في هذه المسابقة عام 2007 عندما فاز آرسنال بستة أهداف لثلاثة ضمن الدور ربع النهائي.

ويعد فوز اليونايتد على مضيفه تشيلسي استكمالاً لرحلة العودة للمدرب سولسكيار ولاعبيه بعد موجة الانتقادات التي مزقت أوصال الفريق في المراحل العشر الأولى من الدوري.

أما آستون فيلا المدعو لمواجهة ليفربول في الدور المقبل وفي الدوري الإنكليزي الممتاز غداً فأحسن تخطي عقبة وولفرهامبتون العنيد.

وكان مانشستر سيتي حامل اللقب قد أظهر النية مجدداً للظفر بالكأس السابعة في تاريخ مشاركاته عندما أحسن ترويض ضيفه ساوثمبتون بسهولة وهو الذي سيلتقيه غداً ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز وسنكون مع تقديم مفصل لمباريات الجولة كاملة في عدد الغد.