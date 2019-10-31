رياضة

منتخب شباب السلة يشارك في غرب آسيا

| الوطن

الجمعة, 01-11-2019

زحمة سلوية سنشهدها في المرحلة القريبة يأتي في مقدمتها مشاركة منتخبنا ببطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت الـ17 للشباب والتي ستقام في العاصمة الإيرانية طهران في الثالث من شهر كانون الأول القادم، وتمتد للسادس منه، بمشاركة منتخبات إيران ولبنان والأردن والعراق وفلسطين وسورية، الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من هذه البطولة ستقام في دمشق في شهر شباط القادم 2020، حيث ستكون هذه المرحلة مؤهلة لنهائيات آسيا، وحسب بعض المصادر فإن اتحاد السلة سيجتمع في الأيام القادمة من أجل أن يبحث عن مدرب للمنتخب، وتتجه نيته لتكليف المدرب إياد عبد الحي الذي سبق له أن قاد منتخباتنا الوطنية للفئات العمرية أكثر من مرة.

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