منتخب شباب السلة يشارك في غرب آسيا

زحمة سلوية سنشهدها في المرحلة القريبة يأتي في مقدمتها مشاركة منتخبنا ببطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت الـ17 للشباب والتي ستقام في العاصمة الإيرانية طهران في الثالث من شهر كانون الأول القادم، وتمتد للسادس منه، بمشاركة منتخبات إيران ولبنان والأردن والعراق وفلسطين وسورية، الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من هذه البطولة ستقام في دمشق في شهر شباط القادم 2020، حيث ستكون هذه المرحلة مؤهلة لنهائيات آسيا، وحسب بعض المصادر فإن اتحاد السلة سيجتمع في الأيام القادمة من أجل أن يبحث عن مدرب للمنتخب، وتتجه نيته لتكليف المدرب إياد عبد الحي الذي سبق له أن قاد منتخباتنا الوطنية للفئات العمرية أكثر من مرة.