رئيس مجلس الوزراء يوافق على تقديم قروض وتسهيلات للتوسع بمعامل الدواء البيطري

وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال لقائه أعضاء مجلس نقابة الأطباء البيطريين على تقديم القروض والتسهيلات اللازمة للنقابة بهدف التوسع بمعامل إنتاج الدواء البيطري لتشمل الأدوية النوعية غير المصنعة محلياً بما يحقق كفاية السوق المحلية بالتوازي مع وضع خطة تسويقية لتصدير الفائض, وتم تشكيل فريق عمل من وزارات الإدارة المحلية والاقتصاد والزراعة والنقابة للتوسع بصناعة الدواء البيطري، وتمت الموافقة على تقديم أرض من أملاك وزارة الزراعة إلى نقابة الأطباء البيطريين لإشادة مشروع لتربية غنم العواس.

وأكد المجلس في بيان له تلقت «الوطن» نسخة منه أهمية الدور الذي يجب أن تمارسه النقابة في مراقبة جودة ونوعية الأدوية البيطرية المصنعة محلياً والمستوردة إضافة إلى أهمية تطوير استثماراتها في مجال تربية الثروة الحيوانية من خلال تسمين العجول وإقامة المسالخ والمداجن والمسامك والمباقر المتطورة.

وتقرر خلال الاجتماع قيام النقابة بتقييم واقع الثروة الحيوانية في جميع المحافظات وتقديم ورقة عمل تفصيلية إلى وزارة الزراعة بهدف تطوير وتحسين القطيع بكل أنواعه وترميمه بشكل تدريجي وفق رؤية منهجية.

وتم التشديد على ضرورة التنسيق بين وزارات الإدارة المحلية والتجارة الداخلية والصحة والنقابة لمناقشة ما يتعلق بمهنة الطب البيطري ودور أعضاء النقابة فيما يخص مفاصل العمل المتعلقة باختصاصهم في الوزارات.

وتركزت طروحات الأعضاء حول ضرورة تفعيل دور النقابة في مجال مراقبة جودة الغذاء المنتج من مصدر حيواني والإشراف على عمل المسالخ وتنظيم عملية تسويق المنتجات في الأرياف والتوصيف الوظيفي للأطباء البيطريين نظرا لدورهم في مجال سلامة الغذاء والصحة العامة، مؤكدين أهمية إحداث مديرية خاصة بمخابر الصحة الحيوانية وإنتاج اللقاحات في وزارة الزراعة واستيراد المزيد من بكاكير الأبقار.

وفي تصريح للإعلاميين أكد نقيب الأطباء البيطريين سمير إسماعيل أهمية استمرار الجهود لترميم الثروة الحيوانية وتقديم الدعم لمربي الأغنام في البادية لتعويض النقص الحاصل بالأغنام، مشيراً إلى أن النقابة تعمل على تطوير مشاريعها الاستثمارية والإنتاجية حيث تم عرض عدة مشاريع تتطلب دعماً حكومياً خلال الاجتماع وتمت الموافقة على تقديم الدعم لها.

من جانبه أشار عضو مجلس النقابة الدكتور زياد نمور إلى أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة والنقابة فيما يتعلق بتسويق منتجات معامل الأدوية البيطرية التي تتمتع بجودة ومواصفات عالمية ولاسيما في الخارج، مبيناً أن عدد هذه المعامل في سورية بلغ /70/ معملاً تضم /189/ خط إنتاج تلبي احتياجات /70/ بالمئة من السوق المحلية.