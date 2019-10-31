محافظ درعا: تم التوجيه بالإسراع بتأمين الكهرباء إلى تجمعات النازحين في درعا

إشارة إلى ما ورد في صحيفة «الوطن» رقم /3200/ الصادر بتاريخ 29/7/2019 بعنوان: (تجمعات النازحين في درعا واقع خدمي سيئ /120/ منزلاً للنازحين تعرضت لأضرار في حوض اليرموك)

نبين لكم الآتي:

– فيما يخص قطاع المياه: فقد تم تأهيل شبكات المياه في مساكن جلين وتجهيز بئر في البلدة إضافة إلى تأهيل شبكة تجمع حماطة.

– وبما يخص الكهرباء يجري العمل من الشركة العامة للكهرباء لتجهيز شبكة الكهرباء في المنطقة الغربية التي تعرضت لأضرار كبيرة وعند جهوزية الشبكة في الشجرة سوف يصل التيار الكهربائي إلى تجمعات (المزيرعة- رسم الدود- الشيخ حسين- أبو رقة- أبو خرج- حماطة) وسيتم تركيب مراكز تحويل وأعمدة وأمراس.

– كما تم التوجيه إلى الشركة بالإسراع بتأمين التيار الكهربائي لهذه التجمعات.

– فيما يخص وجود تجمعات ليس لها مخططات تنظمية (مساكن جلين- عمورية- المزيرعة- قريش) تم التنسيق بين مجلس بلدة الجولان ومحافظة درعا لإجراء ما يلزم لتنظيم هذه التجمعات، كما تمت مراسلة محافظة القنيطرة للتوجيه إلى المجلس المذكور للتنسيق مع مديرية الخدمات الفنية بدرعا لإجراء ذلك.

– بما يخص ترميم مدرستي (الشيخ حسين- وأبو رقة) بناحية الشجرة: إن مدرسة الشيخ حسين قد تعرضت لضرر جزئي وقد تم إجراء دراسة لترميمها حيث أدرجت في خطة مديرية تربية درعا عام 2019 أما مدرسة أبو رقة فإنها تعرضت لأضرار جسيمة وهي بحاجة إلى دراسة إنشائية وتقييم وهذا يقع على عاتق مديرية الخدمات الفنية بالقنيطرة.

– أما فيما يخص ترميم منازل المواطنين الخاصة وتقديم المساعدات لهم فهو يتعلق بعمل محافظة القنيطرة وتمت مراسلة محافظة القنيطرة بذلك.

محافظة درعا

محمد خالد الهنوس