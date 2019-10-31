شؤون محلية

2.7 مليار لإنشاء محطتي أبقار في ريف حلب والقنيطرة … الجلاد: استيراد 1500 بكيرة لتوزيعها على الفلاحين ضمن خطة التنمية الشاملة

| محمود الصالح

الجمعة, 01-11-2019

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للمباقر عباس الجلاد عن رصد مبلغ 2.7 مليار ليرة سورية للمؤسسة العامة للمباقر لإنشاء محطة أبقار متطورة في محافظة القنيطرة، وتستوعب هذه المحطة 500 رأس من الأبقار، وخصص لها في موازنة عام 2020 الاستثمارية مبلغ 1.2 مليار ليرة سورية، ويستهدف المشروع تحسين الواقع التنموي في هذه المحافظة، وتوفير إحدى أهم المواد الغذائية وهي الحليب واللحم لكونها محطة ثنائية الغرض تنتج اللحوم والحليب، وقد بدأت المؤسسة بعمليات دراسة هذا المشروع الاستثماري المهمّ ومن المقرر البدء بالتنفيذ في مطلع العام القادم.
وأشار إلى أن المؤسسة ستبدأ في تنفيذ المحطة الثانية للأبقار في مسكنة بعد أن كانت المؤسسة قد أنجزت المحطة الأولى في مجمع مباقر مسكنة الذي يعتبر أحد المشروعات التنموية المهمة في ريف حلب الشرقي، وسيتم في بداية العام إنجاز المرحلة الثانية التي رصد لها خلال العام القادم 1.5 مليار ليرة سورية، ويستمر العمل في مشروع مجمع مباقر مسكنة حتى تنفيذ جميع المحطات في هذا المشروع الإستراتيجي الذي يضم 5 محطات أبقار يصل القطيع المنتج فيها إلى 3200 رأس من الأبقار حيث يتوزع إلى 640 رأساً في كل محطة، ومجموع القطيع مع المواليد في نهاية المشروع يصل إلى 10 آلاف رأس.
ولفت الجلاد إلى أنه تقرر وفق الخطة الاستثمارية البدء بمشروع محطة حمص وتهدف إلى إنتاج اللحوم فقط، وقد ورد في الخطة الاستثمارية تخصيص مبلغ تأشيري لتنفيذ هذا المشروع الذي يمكن أن يمول من فائض الموازنة ومن الدعم الحكومي للمشروعات الاستثمارية ذات الجدوى العالية، وكذلك يمكن أن يكون هناك تمويل لمشروع حمص واستيراد البكيرات من إعادة الإعمار أو من الخطة الإسعافية التي تقدمها الحكومة.
وعن استمرار المؤسسة في استيراد الأبقار وتوزيعها على المربيين أكد الجلاد أن هناك خطة لاستيراد 1500 بكيرة خلال العام القادم وتوزيعها على المواطنين وتتم تغطية الجانب المالي من مصادر تمويل مختلفة تقررها الحكومة. كما أن هناك خطة طويلة الأجل لإضافة محطة أخرى في القنيطرة لإنتاج اللحم فقط، منوهاً بأن ذلك يأتي في إطار الخطة الشاملة لإعادة دعم قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف أنحاء البلاد.

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