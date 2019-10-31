داعش يعلن «القرشي» زعيماً للتنظيم خلفاً للبغدادي

أعلن تنظيم داعش الإرهابي تعيين المدعو «أبو إبراهيم الهاشمي القرشي» زعيماً للتنظيم خلفاً لأبي بكر البغدادي، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتله في عملية أميركية في شمالي غربي سورية.

وأكد المتحدث الجديد باسم التنظيم المدعو «أبو حمزة القرشيّ» في تسجيل صوتيّ على حسابات جهادية على موقع «تلغرام»، حسب وكالة «ا ف ب» مقتل البغدادي، والمتحدث باسم التنظيم المدعو «أبو الحسن المجاهد».

وأوضح القرشي في التسجيل أن ما يسمى «مجلس شورى» التنظيم «بايع أبا إبراهيم الهاشمي القرشي أميراً للمؤمنين وخليفة للمسلمين» حسب تعبيره.

ونشرت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، وفق وكالة «رويترز» اللقطات المصورة الأولى للغارة التي نفذتها قوات خاصة في مطلع الأسبوع في سورية وأفضت إلى مقتل البغدادي، وحذرت من أن التنظيم المتشدد قد يحاول شن «هجوم انتقامي».

وكان الرئيس الأميركي أعلن الأحد الماضي القضاء على البغدادي بغارة أميركية وصفها بـــــ«الجريئة» في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

في وقت لاحق أعلن الرئيس الأميركي في تغريدة على «توتير» أن الجيش الأميركي قتل الشخص، الذي كان من المحتمل أن يخلف زعيم تنظيم البغدادي.

ولم يحدد ترامب، الشخص الذي كان يشير إليه، لكن الولايات المتحدة أكدت الإثنين مقتل أبي الحسن المجاهد، الناطق باسم تنظيم داعش، والقيادي في التنظيم.

وفي وقت سابق كان نائب مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، روس ترافيرس، رجح أن يتم اختيار خليفة للبغدادي بسرعة، مشيراً إلى أن التنظيم يمتلك عدداً كافياً من القادة لاختيار قائد جديد له خلال 15 يوماً، وذلك حسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم».