في «ملتقى الاستثمار السياحي».. الخليل: بدء التعافي الاقتصادي … مارتيني: قرارات جديدة وميزات للمستثمرين منها المساهمة في التمويل

كشف وزير السياحة محمد رامي مارتيني أن الوزارة بصدد إصدار قرارات جديدة منها تعديل القرارين 198 و208 وغيرهما لإعطاء ميزات جيدة للمستثمرين وتحسين المردود من استثماراتهم وتوفير التمويل لهم إضافة للتمويل الذاتي، مشدداً على أن تعطي المصارف الأولوية لتمول المشاريع السياحية الرابحة ودعم الاستثمار في هذا المجال.

وبرعاية رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، وتحت شعار «الاستثمار السياحي تنمية مستدامة وفرص عمل» أقامت وزارة السياحة ظهر أمس في مدينة طرطوس ملتقى الاستثمار السياحي بحضور لافت من الوزراء والمحافظين والسفراء والمستثمرين المحليين وغير المحليين والإعلاميين.

وفي كلمة له في الملتقى أكد مارتيني أن عدد المشاريع المطروحة في الملتقى يبلغ 62 وقيمتها تصل إلى 400 مليار ليرة منها أربعون للجهات العامة واثنان وعشرون للقطاع الخاص توفر نحو 7 آلاف فرصة عمل بالمحافظات، موضحاً أن الفرص المتاحة للمستثمرين من خلال هذه المواقع مهمة جداً ومن الممكن ألا تتكرر في قادم الأيام.

ورأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في تصريح لـ«الوطن» أن الملتقى هذا العام يحظى بأهمية خاصة تعكس حالة بدء التعافي الاقتصادي الذي تشهده سورية في مختلف المجالات، إضافة إلى اتساع دائرة الاستقرار والأمن على مساحة واسعة من البلاد.

من جهته قال وزير النقل علي حمود لـ«الوطن»: لاشك أن إقامة الملتقى له أهمية ومكانة مرموقة تتبوؤها هذه المحافظة التي تستحق الكثير من الاهتمام والدعم.