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دحض شائعة خطورة البوظة مع نزلات البرد

| وكالات

السبت, 02-11-2019

كشف مصدر في المنظومة الروسية للجودة (روس كاتشيستفو) لماذا يجب تناول البوظة حتى عند الإصابة بأمراض البرد.
ووفقاً للخبراء، لن تفاقم البوظة المرض، خلافاً للرأي السائد والشائع، بل ستساعد في التغلب على أعراضه، وتخفف الألم في الحنجرة.
كما أن البوظة تحتوي على مواد مغذية عديدة لذلك تجب إضافتها إلى النظام الغذائي للمريض.
وأشار المصدر إلى أنه عند الإصابة بأمراض البرد يجب تناول كمية أكبر من المواد الغذائية المحتوية على فيتامين C وتناول منقوع البابونج والعسل.

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