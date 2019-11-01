دخل الطبيب الألماني ​ماكس لوكاسفي​ في موسوعة غينيس​ للأرقام القياسية، بعد اقتلاعه أطول سن بشري في العالم، وقد تسلم الشهادة من الموسوعة الثلاثاء الماضي، وقال إنه يخطط لعرضها بشكل واضح في مكتبه.

وذكرت وكالة «يونايتد برس» أن السن جرى تسجيله كأطول سن في العالم، وقد بلغ طوله نحو 3.72 سنتيمتر، على الرغم من أن الجزء البارز من السن بدا عادياً وليس ضخماً، فإنه كان يخفي جذراً عميقا تحت خط ​اللثة​.

وأشارت الوكالة إلى أن لوكاسفي من مدينة ​أوفنباخ​ الألمانية، اقتلع السن عام 2018، من فم مريض كان يشتكي من صداع شديد وألم في أسنانه.