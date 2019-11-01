الصفحة الأخيرة

أطول سن بشري في العالم

| وكالات

السبت, 02-11-2019

دخل الطبيب الألماني ​ماكس لوكاسفي​ في موسوعة غينيس​ للأرقام القياسية، بعد اقتلاعه أطول سن بشري في العالم، وقد تسلم الشهادة من الموسوعة الثلاثاء الماضي، وقال إنه يخطط لعرضها بشكل واضح في مكتبه.
وذكرت وكالة «يونايتد برس» أن السن جرى تسجيله كأطول سن في العالم، وقد بلغ طوله نحو 3.72 سنتيمتر، على الرغم من أن الجزء البارز من السن بدا عادياً وليس ضخماً، فإنه كان يخفي جذراً عميقا تحت خط ​اللثة​.
وأشارت الوكالة إلى أن لوكاسفي من مدينة ​أوفنباخ​ الألمانية، اقتلع السن عام 2018، من فم مريض كان يشتكي من صداع شديد وألم في أسنانه.

مقالات ذات صلة

السبت, 02-11-2019

حريق يدمر قلعة شوري اليابانية

السبت, 02-11-2019

درّة: الارتباط ليس قراراً

السبت, 02-11-2019

حقيقة ارتباط سيلينا غوميز

السبت, 02-11-2019

775 غرفة في قصر باكنغهام

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock