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ابتكار بؤبؤ فريد للعدسات السائلة

| وكالات

السبت, 02-11-2019

ابتكر علماء جامعة تيومين الروسية منظومة فريدة تحسن نوعية الصورة وسرعة عمل العدسات السائلة المستخدمة في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية.
ويسمح الغشاء السائل الذي ابتكره العاملون في مختبر الضوئيات وعلم الموائع الدقيقة في جامعة تيومين، بتنظيم كمية الضوء الذي يمر عبره على نطاق واسع، حتى منع مرور الضوء تماماً، وهذا ليس موجوداً في المنظومات المستخدمة حالياً.
كما أن هذا الابتكار يسمح بتنظيم قدرة الجهاز على تجميع الضوء ومنع تشوش الصورة في الوقت الفعلي، وهذا لم يكن بالإمكان عمله في المنظومات السابقة، لأن الأغشية للعدسات السائلة حساسة جداً لتقلبات الحرارة والمؤثرات الميكانيكية.
هذا الغشاء يتكون من سائلين لا يمتزجان – الغليسرين وهيكساديكان وتسمح السيطرة بالليزر بمتابعة انتقال الإشارات البصرية وتعويض مختلف تغيرات الوسط مع الاحتفاظ بجودة واستقرار الصورة.
تقول ناتاليا إيفانوفا، مديرة المختبر: «يخلق الليزر مصدراً للحرارة بين الطبقات، وفي النتيجة ينشأ تمزق حراري في الطبقة العليا بتأثير ماراغوني، هذا التمزق ينظم الفتحة».

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