حريق يدمر قلعة شوري اليابانية

دمر حريق ضخم قلعة شوري الواقعة على جزيرة أوكيناوا في جنوب اليابان والمسجلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو» ضمن مواقع التراث العالمي.

واستمر الحريق في القلعة الخشبية التي كانت ذات يوم قصراً والقلب الثقافي لمملكة ريوكويو التي ازدهرت من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر لمدة نحو 12 ساعة قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه حيث أتت النيران على القاعة الرئيسية التي يزيد عمرها على 500 عام.

وأعرب ديني تاماكي حاكم أوكيناوا عن شعوره بالحزن وبخسارة لا توصف إلا أنه وفي الوقت نفسه أكد أنه يتعين إعادة بناء القلعة رمز مملكة ريوكويو وأحد مظاهر تاريخها وثقافتها.

بدورها اعتبرت اليونيسكو أن احتراق قلعة شوري يعد خسارة للبشرية بأسرها.

وتعرضت القلعة لحرائق وأعيد بناؤها عدة مرات ودمرت في المرة السابقة أثناء الحرب العالمية الثانية وكان إصلاحها رمزاً على تعافي أوكيناوا التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح بعد ما شهدته من قتال بين القوات الأميركية واليابانية.