تشرين فك عقدة الجيش بهدف المصطفى

حسم نادي تشرين قمة الجولة الرابعة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم بعد اقتناصه فوزاً ثميناً من مضيفه الجيش بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الجلاء بدمشق.

اللقاء خاصة في شوطه الأول شهد أفضلية واضحة لنادي الجيش الذي فرض سيطرته على وسط الملعب في حين تراجع تشرين إلى مناطقه الدفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وشهدت الدقيقة العاشرة أول فرص اللقاء بعد أن سدد محمد شريفة كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء جاورت مرمى تشرين، وأنقذ بعدها المدنية تسديدة مؤمن ناجي وحولها إلى ركنية واخترق ورد السلامة منطقة جزاء تشرين من الجهة اليمنى وأرسل كرة علت العارضة وعاد بعدها السلامة ليسدد كرة مقوسة من مسافة بعيدة مرت بجانب القائم وفي ظل الضغط الجيشاوي كان الظهور الوحيد لتشرين في الشوط مقتصراً على رأسية خالد مبيض التي جاءت بجوار القائم الأيمن للعالمة.

في الشوط الثاني تحسن أداء تشرين وبدأ بالامتداد نحو مرمى العالمة وواصل الجيش سعيه لطرق مرمى ضيفه، فسدد علي خليل كرة قوية تصدى لها المدنية على دفعتين في حين كان إبراهيم عالمة حارس الجيش بالمرصاد لرأسية حسن أبو زينب، وفيما كانت المباراة تسير نحو التعادل السلبي استقبل باسل مصطفى تمريرة داخل منطقة جزاء الجيش وانفرد بالعالمة مستغلا اندفاع لاعبي الجيش نحو الأمام ليسدد كرة أرضية قوية عانقت شباك إبراهيم عالمة معلنة أول أهداف المباراة في الدقيقة 78 وحاول بعدها لاعبو الجيش تعديل النتيجة لكن دون جدوى لأن العشوائية على أداء لاعبيه كانت طاغية، ليعلن الحكم الموفق ياسر الحسين عن نهاية اللقاء بفوز مهم لتشرين عزز موقعه في صدارة ترتيب الدوري بوصوله للنقطة العاشرة.

بالمختصر المفيد.. الجيش حامل اللقب دفع ثمن إهدار أكثر من فرصة محققة في النصف الأول فكان العقاب في الشوط الثاني، ولكن يحسب للبحارة ومدربه ماهر بحري الصبر والتعامل مع المباراة بحرفية عالية فكان القطاف ثلاث نقاط غالية في سعيه للفوز بالزهرة الثالثة من حديقة الألقاب.