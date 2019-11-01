رياضة

سهرة كروية جميلة

| اللاذقية - الوطن

السبت, 02-11-2019

أوقف حطين دوران نواعير حماة أمس وقدم الحيتان سهرة كروية بامتياز نجح فيها حطين بالفوز ٤/٢ وأنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين سجل الأول حسين الجويد بالدقيقة ١٦ والثاني مارديك مردكيان من ركلة جزاء بالدقيقة ٣٩، وفي الشوط الثاني عزز رأفت مهتدي برأسية تقدم حطين بهدف ثالث بالدقيقة ٥٢، ومن هجمة مرتدة يتعرض محمد ميدو للعرقلة ويحتسب الدولي مسعود طفيلية ركلة جزاء للنواعير بالدقيقة ٥٤ سجل منها زاهر خليل الهدف الأول للنواعير، ويمتد حطين للهجوم ويسجل خالد كوجلي الهدف الرابع بالدقيقة ٦٤ لتشتعل مدرجات ملعب الباسل بأفراح مشجعي حطين، ويزداد الضغط الحطيني وتتوالى الفرص الضائعة أخطرها إنفرادة المردكيان والمرمى خال تباطأ بمتابعتها قبل أن يقطعها الدفاع بالدقيقة ٧٦، وينقذ حمدي المصري فريقه من هدف خامس بتحويل كرة حطينية إلى ركنية، ومن مرتدة يحصل النواعير على ركلة جزاء ثانية نتيجة لمس الكرة من أحد مدافعي حطين يسددها رامي عامر بثقة مسجلاً الهدف الثاني للنواعير بالدقيقة ،٨٢ ويتراجع حطين مدافعاً بلا مبرر ويفسح المجال للنواعير ليهدد مرماه بعدة كرات افتقدت للتركيز وعابها التسرع لتنتهي المباراة بفوز عزيز لحطين ٤/٢.

مقالات ذات صلة

السبت, 02-11-2019

في رابع الدوري الممتاز… الزوار كسبوا الضيافة والنقاط … قمة الجلاء صفراء والبرتقالي متين في السراء والضراء

السبت, 02-11-2019

الشياطين والبلوز والثعالب لفوز جديد في البريميرليغ … الريدز والسيتيزنز يذاكران قبل صدامهما المرتقب

السبت, 02-11-2019

قمة جريحين بين إشبيلية والأتلتي والقطبان يواصلان السباق … ديربي صعب لليوفي وقمة في الأولمبيكو

السبت, 02-11-2019

الوثبة مع الفتوة.. عكس الاتجاه

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock