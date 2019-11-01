سهرة كروية جميلة

أوقف حطين دوران نواعير حماة أمس وقدم الحيتان سهرة كروية بامتياز نجح فيها حطين بالفوز ٤/٢ وأنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين سجل الأول حسين الجويد بالدقيقة ١٦ والثاني مارديك مردكيان من ركلة جزاء بالدقيقة ٣٩، وفي الشوط الثاني عزز رأفت مهتدي برأسية تقدم حطين بهدف ثالث بالدقيقة ٥٢، ومن هجمة مرتدة يتعرض محمد ميدو للعرقلة ويحتسب الدولي مسعود طفيلية ركلة جزاء للنواعير بالدقيقة ٥٤ سجل منها زاهر خليل الهدف الأول للنواعير، ويمتد حطين للهجوم ويسجل خالد كوجلي الهدف الرابع بالدقيقة ٦٤ لتشتعل مدرجات ملعب الباسل بأفراح مشجعي حطين، ويزداد الضغط الحطيني وتتوالى الفرص الضائعة أخطرها إنفرادة المردكيان والمرمى خال تباطأ بمتابعتها قبل أن يقطعها الدفاع بالدقيقة ٧٦، وينقذ حمدي المصري فريقه من هدف خامس بتحويل كرة حطينية إلى ركنية، ومن مرتدة يحصل النواعير على ركلة جزاء ثانية نتيجة لمس الكرة من أحد مدافعي حطين يسددها رامي عامر بثقة مسجلاً الهدف الثاني للنواعير بالدقيقة ،٨٢ ويتراجع حطين مدافعاً بلا مبرر ويفسح المجال للنواعير ليهدد مرماه بعدة كرات افتقدت للتركيز وعابها التسرع لتنتهي المباراة بفوز عزيز لحطين ٤/٢.