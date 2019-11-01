الحمويون يشكون سوء الواقع الخدمي بمدينتهم … مجلسها: نعمل على تحسين الخدمات باستمرار

تباينت آراء أهالي حماة بواقع المدينة الخدمي، بين مؤيد بأن الخدمات العامة في عروس العاصي جيدة، وآخرين التقتهم «الوطن» في ساحة العاصي وحديقة أم الحسن وسوق 8 آذار رأوا أن الواقع الخدمي سيئ جداً، فهم يعانون تراكم القمامة وخصوصاً في المشاعات، ومن سوء الطرق والأرصفة وشبه انعدام الإنارة في بعض الشوارع الرئيسية، ورداءة الحدائق، وغير ذلك من المؤرِّقات الخدمية.

ورداً على أسئلة الوطن التي طرحت معاناة المواطنين على رئيس مجلس المدينة عدنان طيار بيَّنَ أن مجلس المدينة عمل – ويعمل – على تحسين الشبكة الطرقية بالمدينة، من خلال تأهيل قشط ومد طرق في الجراجمة والجزدان والرابط، وتنفيذ عقود قشط ومد بقيمة 75 مليون ليرة في باب الجسر وطريق حلب القديم وشرق فرع الهجرة والجوازات، والمباشرة بأعمال طرق وأرصفة حول مدرسة المتفوقين في حي الزنبقي بقيمة 22 مليون ليرة، وتأهيل الجزيرة الوسطية مع الأرصفة من دوار الأعلاف حتى مفرق الصحة بقيمة 165 مليون ليرة.

كما تم التعاقد مع الطرق والجسور لتنفيذ أعمال قشط ومد لعدد من الطرق في أحياء المدينة بقيمة 100 مليون ليرة، وفتح قوالب طرق مع صرف صحي في توسع حي كازو بقيمة 230 مليون ليرة، ونسبة الإنجاز حتى تاريخه أكثر من 75 بالمئة. كما تم التعاقد مع شركة الصرف الصحي لتعزيل المصارف المطرية بقيمة 25 مليون ليرة.

وفي مجال النظافة العامة بيَّنَ طيار أن دائرة النظافة ترحل يومياً من خلال عمالها وآلياتها بين 800 إلى 1100 طن من القمامة من شوارع المدينة ومشاعاتها، إضافة إلى أنه تم التعاقد مع القطاع الخاص لتخديم عدد من أحياء المدينة بقيمة 55 مليون ليرة، منوهاً بأن مجلس المدينة يعمل حالياً وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp على تأمين 180 عاملاً للمساعدة في تنظيف أحياء المدينة لمدة 4 أشهر. كما تم تأمين 25 حاوية قمامة، وسيتم قريباً تأمين 44 حاوية أخرى، كما تعاقد المجلس لتأمين 25 حاوية جديدة بقيمة 5 ملايين ليرة.

ولفت طيار إلى أن مجلس المدينة يتابع تأهيل الحدائق والجزر الوسطية والدوارات وصيانتها وزراعتها في كل أحياء المدينة، وقد تم تنفيذ أعمال صيانة حدائق المدينة بقيمة تقديرية 20 مليون ليرة، وتأهيل حديقة بحي البعث بقيمة 25 مليون ليرة، إضافة إلى صيانة نواعير الدوالك والدهشة والعثمانية والجسرية والصهيونية.

وبيَّنَ طيار أن المجلس أجرى – ويجري – الصيانة الدورية للشبكة العامة بالمدينة، ولجأ في الآونة الأخيرة إلى استخدام مصادر الطاقة البديلة كحل لتوفير الطاقة الكهربائية وحسب الشروط المحددة من الحكومة. وأجرى صيانة عامة لشبكة الإنارة بقيمة 15 مليون ليرة. وحالياً قيد المباشرة بتأهيل إنارة مداخل المدينة الشرقي والشمالي والجنوبي بقيمة 52 مليون ليرة، وإنارة المرحلتين الثانية والرابعة من عقدة الشريعة بقيمة 19 مليون ليرة، وإنارة الشارع الممتد من الأندلس إلى جامع بلال بقيمة 9 ملايين ليرة. مضيفاً: ويتم التعاقد حالياً مع السورية للشبكات لتأهيل إنارة متنزه القلعة بقيمة 30 مليون ليرة والمباشرة بعد تصديق العقد أصولاً.

وحول عقدة الشريعة قال طيار: يتابع مجلس مدينة حماة أعمال المرحلتين الثانية والرابعة من مشروع هذه العقدة وحسب الاعتمادات المخصصة له، وتم خلال هذا العام تنفيذ الطريق الممتد من الجامع الشرقي حتى شارع العراق بتكلفة 250 مليون ليرة ونسبة الإنجاز 75 بالمئة والمتبقي طبقة ثانية من قميص زفتي.