الحكومة تقدم إعانة 500 مليون ل.س للسويداء

بين مدير الشؤون المالية في المحافظة عبد السلام الجباعي أن رئاسة مجلس الوزراء قررت منح محافظة السويداء مبلغ 500 مليون ليرة، من مخصصات وزارة الإدارة المحلية لدعم مشاريع الوحدات الإدارية سيتم توزيعها بناء على مقترح مجلس محافظة السويداء والمكتب التنفيذي.

ولفت إلى أنه خلال زيارة وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف إلى السويداء تم تقديم مذكرة حول الاحتياجات الضرورية للمحافظة والتي تلخصت بطريق لتخديم مدخل الإسعاف لمشفى شهبا بقيمة 8 ملايين ونصف المليون إضافة إلى تنفيذ طريق المشفى إلى الأوتستراد بقيمة 22 مليوناً إضافة إلى احتياجات الوحدات الإدارية نتيجة الطلبات المتكررة للمواطنين منها 1.3 مليار ليرة لمشاريع تعبيد وتزفيت الطرق لدى الوحدات وصيانة طرق أخرى وبقايا مقالع إضافة إلى 250 مليون ليرة لتسديد ديون لشركة الكهرباء لتنفيذها أعمدة كهربائية لذوي الشهداء و250 مليوناً للصرف الصحي منها 13 مليوناً لمشروع ضروري في عتيل و35 مليوناً في سهوة الخضر و500 مليون بدلات استملاك وأحكام قضائية و100 مليون صيانة ومحروقات لآليات النظافة.

كما أشار الجباعي إلى المطالبة وضمن المذكرة إلى احتياجات المناطق الصناعية والحرفية والبالغة 750 مليوناً منها 500 مليون للمنطقة الصناعية في أم الزيتون لتنفيذ محطة التحويل الكهربائية و250 مليون للمناطق الحرفية في الوحدات الإدارية على ساحة المحافظة وعددها 11 منطقة إضافة لطلب دعم المحافظة بالآليات وهي 10 سيارات قمامة لمجالس المدن والبلديات و10 جرارات نظافة و10 بوكات ومثلها سيارات بك آب للنظافة و15 للبلديات يضاف إليها 5 آليات هندسية لمجلس مدينة السويداء والخدمات الفنية ومجلس مدينة صلخد والمشنف و5 آليات إطفاء لمجلس مدينة السويداء وشهبا وصلخد كما تمت المطالبة بمبلغ 200 مليون لسوق الهال في السويداء و200 مليون لخطوط الصرف الصحي في المدينة.

ولفت الجباعي إلى أنه تمت المطالبة بمبلغ يزيد على 102 مليون للقطاع الصحي بهدف تنفيذ مشاريع خدمية لمشفى شهبا وشراء مراجل تدفئة ومشروع تكييف العمليات والحواضن وتأهيل المصاعد في المشفى الوطني في السويداء وعزل سطح مشفى سالة إضافة إلى منح إعانة إعادة إعمار لترميم المنازل التي تضررت جراء الأعمال الإرهابية في الشبكي و500 مليون للمنازل في قرى سكاكة والدارة وداما واستكمال دفع تعويضات الأضرار والممتلكات الخاصة للمواطنين كما جرت المطالبة بتحويل طريق السويداء-الثعلة -رخم وطريق صلخد ملح –عرمان- الشعاب إلى طرق مركزية.