نتنياهو: لم يعد ممكناً لنا التعويل على أميركا لمواجهة إيران … إسرائيل تستضيف أول تمرين دولي لطائرات من الجيل الخامس

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أن أول تمرين دولي لطائرات من الجيل الخامس سيجرى في إسرائيل غداً الأحد ويستمر حتى الخميس، بمشاركة مقاتلات من نوع (F-35).

وذكر الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في بيان تلقت وكالة أنباء «شينخوا» نسخة منه أن التمرين سيجرى في قاعدة عوفدا الجوية في جنوب تل أبيب، مشيراً إلى «أنه يحظى بأهمية إستراتيجية عليا وذو تأثير كبير على سلاح الجو وجيش الدفاع ودولة إسرائيل» حسب تعبيره.

وأوضح أدرعي أنه سيشارك في التمرين أكثر من 100 طاقم جوي وأفراد الطواقم التقنية والإدارية من جميع أسلحة الجو المشاركة.

وأضاف: «ستشارك في التمرين عدة دول، ومن بينها ألمانيا وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة، حيث سيصل البلاد أفراد الطواقم الجوية، بالإضافة إلى طائرات الدول المشاركة للتدرب على سيناريوهات في مسارات مختلفة وبذلك سيتم خلق تعاون فريد من نوعه».

وبحسب الناطق باسم الجيش «سيوفر هذا التعاون الدولي التدرب على مستوى عال جداً، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعمق في طرق الطيران والتحقيق في العمليات كما أنه يعتبر فرصة لتعزيز العلاقات بين الدول».

وأشار إلى أنه في إطار التمرين ستُنفذ عشرات الطلعات الجوية سيتدرب من خلالها سلاح الجو الإسرائيلي مع باقي أسلحة الجو المشاركة على سيناريوهات قتالية جو-جو وأرض-جو، بالإضافة إلى مواجهة صواريخ أرض-جو متطورة والقتال على أرض العدو.

وأفاد أن «هذا الانتشار الجوي سيوفر فرصة لتنفيذ طلعات تكتيكية مشتركة في مواجهة تهديدات متنوعة من خلال دمج تكنولوجيا متطورة».

وختم أدرعي قائلاً: إن سلاح الجو الإسرائيلي «سيواصل التدرب بتعاون مع أسلحة جوية أجنبية للحفاظ على جاهزية القوات واستعدادها، وتعزيز العلاقات والمصالح المشتركة وتبادل الخبرات».

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال أثناء اجتماع مغلق إنه لم يعد ممكناً لإسرائيل التعويل على الولايات المتحدة في مواجهة إيران.

وذكرت القناة الـ13 العبرية في تقرير نشرته أول من أمس أن نتنياهو، أثناء اجتماع مع وزرائه قبل عدة أسابيع، أكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يتخذ خطوات ملموسة ضد إيران حتى الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في الولايات المتحدة شهر نوفمبر 2020 على الأقل.

وحسب التقرير الذي لم يكشف عن مصادره، حذر نتنياهو وزراءه من أن إسرائيل ستضطر إلى التعامل مع خطر إيران وحدها.

وجاء هذا التقرير في وقت لمح فيه نتنياهو لأول مرة إلى قلق إسرائيل من امتناع إدارة ترامب عن اتخاذ خطوات جدية في وجه إيران، إذ قال أثناء حفل تخريج طلبة كلية عسكرية أول من أمس: «حدة الجرأة الإيرانية في المنطقة تزايدت وتتزايد أكثر فأكثر بسبب عدم الرد على اعتداءاتها»، بحسب تعبيره.