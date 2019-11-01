عربي ودولي

طهران تدعو إلى مواجهة النزعة الأحادية لواشنطن

| سانا

السبت, 02-11-2019

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري ضرورة تعزيز جهود المنظمات الإقليمية وتعددية الأقطاب لمجابهة النزعة الأحادية التي تدعو إليها الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن جهانغيري قوله في تصريح لدى وصوله مطار طشقند الدولي في أوزبكستان للمشاركة باجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون: «بالإمكان إيجاد حلول للمشكلات الدولية وإدارة شؤون العالم عبر تعددية الأقطاب وينبغي على العالم التمسك بهذا التوجه» مشيراً إلى رغبة إيران في الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفة عضو أصيل نظراً لامتلاكها طاقات كبيرة للغاية في مجالات التعاون الاقتصادية والسياسية والأمنية, ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية تأسست عام 2001.

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