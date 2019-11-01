برجك اليوم – السبت 02 تشرين الثاني 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تفاجأ بعراقيل أو صدامات وقد تكون مع صديق أو مقرب يفاجئك بها، فاليوم متعب لذلك رطب المحيط من حولك، كي لا يؤثر الضيق في عملك ولا تستعجل ولا تهتم للتأجيل.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت تبدأ يومك بحيوية وطاقة ولكن بجهد كبير، وقد تصل إلى هدف يستدعي العمل الكثير وربما تكتشف أنك تُحمل نفسك مسؤولية قصوى للوصول إلى أهداف تتعبك وتأخذ من جهدك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران محيطك يقدرك حق قدرك، فناقشهم وأقنعهم بوجهة نظرك لأنك تمتلك القدرة على الإقناع، فأنت تسيطر على أمورك وتتحكم في حياتك بذهنك المتقد وذكائك الحاد وسرعة بديهتك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قد تعاني الإحباط والانزعاج بسبب الروتين وعدم التجدد، فاليوم لتأثير الآخرين أو تشعر بوعكة صحية تشوش تفكيرك وتؤثر في إنجازاتك وقدراتك فكن أكثر صبراً.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب سيبدأ يومك بتفاهم مع المحيط سببه اعتذار من تحب منك، وقد تبادر أنت لتعتذر ممن أخطأت في حقهم، أو علاقة كانت تشغل بالك أو في مهمة تنجزها، وقد تحصل فيها على ما يفرح قلبك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول نتيجة تصرف مفاجئ قد يأتيك مال لتضعه في مكانه المناسب فقضاياك رابحة، ولكن فكر قبل أن تعد بشيء لا تستطيع إنجازه مع أنك قد تحصل على أموال لم تكن تنتظرها.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول اليوم مبشر لأنه سيحمل حالة من الاندفاع والحماسة ستفيدك في عملك، فأنت نشيط ومتفائل وتسعى للتجمعات والأضواء وللفت الأنظار والحظوظ مساعدة لتبدأ بجديد.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني لا تجعل الماضي يؤثر فيك ويقلل من فاعليتك، فأنت تحاسب نفسك أو يحاسبك المحيط، وقد تتضايق من أشخاص تحبهم لأنهم كذبوا عليك أو تسمع اليوم أخباراً مغلوطة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول فكرك متيقظ وينتصر على الانفعال وحسك العملي يجعلك تخرج من الأوضاع المعقدة والأزمات، لتجد طريقك بحرية ولتسمع كلمات من المجاملة ترضيك وتسعدك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني قد تصطدم اليوم بشخص يستفزك بوقاحته، فعليك أن تتجاهله وأن تتأكد من أحكامك تراجع عن قرارات أثبتت خطأها، ولا تعاند فقد تعاني تدخلاً أو مصاعب مهنية.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط حولك الكثير من التضامن مع مشاريعك أو مع تطلعاتك الطموح من رؤسائك في العمل أو من زملائك الذين يحترمون وجهة نظرك، والأهم أنك تشعر بمحبتهم الحقيقية.