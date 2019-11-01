مدونة سلوك لأعضاء اللجنة الدستورية والممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين لـ«اللجنة الدستورية»

تبعاً للمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية (ورقة الإجراءات)، وعملاً بما يتمتع به الرئيسان المشتركان من الصلاحيات الضرورية لضمان السير المنتظم للجنة الدستورية، وتمشياً مع روح التوافق والانخراط البناء، وضماناً لعمل ذي مصداقية ومتوازن وشامل للجميع، يقترح الرئيسان المشتركان مدونة السلوك التالية لأعضاء اللجنة الدستورية، وكذا على الممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين للجنة الدستورية.

مدونة سلوك لأعضاء اللجنة الدستورية:

يلتزم أعضاء اللجنة الدستورية بالآتي:

1- اتباع المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية المتفق عليها (ورقة الإجراءات)، وأي قواعد أخرى يتم إقرارها، بما في ذلك بنود هذه المدّونة والممارسات الإجرائية للرئيسين المشتركين، لضمان السير المنتظم لعمل اللجنة الدستورية.

2- العمل في إطار اللجنة، وتجاه جميع المسائل المرتبطة بها، بروح التزام وحسن نية وبشكل تعاوني من أجل إنجاز عمل اللجنة الدستورية بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة.

3- الحرص على المشاركة في اجتماعات اللجنة كافة. وفي حال غياب أحد الرئيسين المشتركين، يتم تعيين رئيس مشترك بالإنابة من طرف مجموعة الرئيس المتغيب.

4- التحاور باحترام متبادل، وفي مناخ هادئ مناسب لمناقشات بناءة.

5- إبداء الاحترام واللباقة إزاء الأعضاء، والامتناع عن الخطاب التحريضي أو الهجوم الشخصي.

6- احترام هيبة ووقار اللجنة، والامتناع عن أي عمل قد يضر بالأعضاء الآخرين، أو أي تصرف غير أخلاقي أو إخلال بالآداب العامة.

7- الامتناع عن توزيع أي وثائق أو منشورات في غرفة الاجتماعات كأوراق رسمية.

8- الامتناع عن أي فعل يمكن اعتباره استفزازياً.

9- طلب الكلمة من خلال آلية متفق عليها لتسجيل المتحدثين أو من خلال رفع اللوحة التي تحمل الاسم.

10- تناول الكلام فقط عندما يتم منح الكلمة من رئيس الجلسة وتوجيه الكلام إليه أو إلى اللجنة، وعدم مقاطعة أي عضو أثناء حديثه.

11- احترام قرارات رئيس الجلسة فيما يتعلق بأي مخالفات لورقة الإجراءات ومدونة السلوك أو أي قواعد أخرى يتم إقرارها بما في ذلك الممارسات الإجرائية للرئيسين المشتركين، أو فيما يتعلق بالتهجم على أي عضو آخر في اللجنة أو الإخلال بالنظام خلال الاجتماعات.

12- الحديث في إطار الموضوع المطروح للنقاش خلال الاجتماع.

13- احترام سرية مداولات اجتماعات اللجنة.

14- الامتناع عن استخدام الحسابات الشخصية على وسائط التواصل الاجتماعي، كوسيلة للتواصل مع اللجنة.

15- يتم تقديم الشواغل والشكاوى لرئيس الجلسة حصراً.

16- يحق للعضو التعبير عن رأيه في الإعلام.

17- إظهار مستوى عال من النزاهة وحسن التقدير أثناء التواصل في الفضاء العام.

يمكن تعديل مدونة السلوك أو استكمالها بما في ذلك إضافة نقاط أخرى، بناء على اقتراح من الرئيسين المشتركين، وإقرارها من أعضاء اللجنة.

الممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين للجنة الدستورية

يقوم الرئيسان المشتركان بالآتي:

1 – رئاسة اجتماعات اللجنة بشكل مشترك مع التناوب على الإدارة الفعلية للجلسات يومياً.

2- في أول جلسة من كل دورة، يعرض الرئيسان الُمشاركان جدول أعمال هذه الدورة الُمقترح من قبلهما، وذلك بناء على الأفكار ووجهات النظر التي يبديها الأعضاء. ويتم إرسال مسودة جدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل عقد الجلسة، لإبداء مقترحاتهم، ليُصار إلى اعتماده من أعضاء اللجنة.

3- توزع ملخصات عن المداولات السابقة لجلسات اللجنة، بعد الاتفاق عليها من الرئيسين المشتركين. ويتم توزيع المحاضر الكاملة للجلسات والمعدة فنياً من طرف السكرتارية على الرئيسين المشاركين فقط. وللرئيسين المشاركين حق تصويب أي خطأ في هذه المحاضر، بعد مراجعتها.

4- تسجيل وتدوين النقاط التي تم الاتفاق عليها بشكل نهائي أو مؤقت في إطار اللجنة وذلك بمساعدة السكرتارية.

5- الحرص على تعزيز المساواة في الحقوق والمشاركة الفعالة بين النساء والرجال.

6- إعطاء الأولوية في الحديث للأعضاء الذين يريدون إثارة نقطة نظام إذا رأوا أن هناك مخالفة لورقة الإجراءات أو مدونة السلوك.

7- وضع قائمة المتحدثين تسلسلياً تبعاً لترتيب التسجيل مع مراعاة التوازن بين مكونات اللجنة.

8- تعليق الاجتماعات في حالة الإخلال بنظام الجلسة وفي حالة استمرار الإخلال رفع الجلسة إلى يوم العمل التالي.

9- اختتام الجلسات بتحديد موعد الجلسة القادمة.

10- تقدم السكرتارية الدعم اللوجستي اللازم، وفقاً للحاجة ولضمان السير الجيد لعمل اللجنة.

يمكن تعديل الممارسات الإجرائية الأولية للرئيسين المشتركين أو استكمالها بنقاط إضافية، بناء على اقتراحهما، وإقرارها من أعضاء اللجنة.

أعضاء اللجنة المصغرة في اللجنة الدستورية من الوفود الثلاثة

أعضاء الوفد المدعوم من الحكومة

أحمد فاروق عرنوس، أحمد كزبري، أشواق عباس، أمجد عيسى، أمل يازجي، جمال قادري، جميلة الشربجي، دارين سليمان، رياض طاوز، عبد الله السيد، محمد أكرم العجلاني، محمد خير العكام، محمد عصام هزيمه، نزار السكيف، هيثم الطاس.

أعضاء وفد المعارضات

أحمد العسراوي، بسمة قضماني، حسن الحريري، حسن عبيد، ديما موسى، صفوان عكاش، طارق الكردي، عوض العلي، قاسم الدوريش، كاميران حاجو، محمد أحمد، محمد جمال سليمان، مهند دليقان، هادي البحرة، هيثم بن محمود رحمة.

أعضاء وفد المجتمع الأهلي

أنس زريع، إيلاف المحمد، إيمان شحود، خالد عدوان الحلو، رغداء زيدان، سمر الديوب، صباح الحلاق، سونيا حلبي، عصام الزيبق، علي عباس، عمر عبد العزيز، مازن غريبه، ماهر ملندي، موسى متري، ميس الكريدي.