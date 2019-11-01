40 بالمئة زيادة التحصيلات في العام الحالي … كبار مكلفي ريف العاصمة أصبحوا برعاية مالية دمشق

كشف مصدر مسؤول في مالية ريف دمشق أنه تجاوزت معدلات الزيادة في التحققات حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 40 بالمئة عما كانت عليه لنفس الفترة من العام الماضي، مؤكداً بأن تحققات المالية سجلت تحسناً ملحوظاً منذ بداية العام.

وحول التهرب الضريبي أوضح المصدر في تصريح لـ«الوطن» أن هناك اهتماماً واسعاً من الحكومة في معالجة هذا الملف وأن وزارة المالية تتجه للتوسع في تطبيقات الأتمتة، وتنفيذ برامج الدفع الإلكتروني لكونها تمثل مساحة مهمة من الحلول الأساسية لهذا الموضوع.

وبين المصدر أن كبار المكلفين في محافظة الريف تم دمجهم مع قسم كبار المكلفين بدمشق رغم أن معظمهم توجد منشآتهم بريف دمشق خصوصاً في مدينة عدرا الصناعية وأن وزارة المالية لديها رؤية خاصة في هذا الموضوع، في حين هناك عمل جاد لإنهاء ملف التراكم الضريبي في قسم متوسطي الدخل حتى نهاية العام 2017 باستثناء بعض الملفات التي مازال التدقيق جارياً فيها.