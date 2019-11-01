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موسكو: «الخوذ البيضاء» تستعد لاستفزازات «كيميائية» جديدة

| الوطن - وكالات

السبت, 02-11-2019

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الإرهابيين في إدلب يعدون لاستفزازات كيميائية جديدة في سورية.
وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي: «إن المعلومات حول أنشطة الخوذ البيضاء تتأكد لنا كل الوقت، ووفقاً للتقارير التي ترسلها الحكومة السورية بانتظام إلى الأمم المتحدة فإن أصحاب الخوذ البيضاء والإرهابيين يعدون لاستفزازات كيميائية جديدة في سورية».
وأشارت زاخاروفا إلى أنه في الوقت الراهن تعمل «الخوذ البيضاء» بالقرب من إدلب وهي تتعاون مع تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، لافتة إلى أن دعم أميركا هذه الجماعة بمبلغ 4.5 ملايين دولار هو مثال على إصرارها على اتباع نهج ازداوجية المعايير في الحرب ضد الإرهاب.

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