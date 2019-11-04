«حلاق رونالدو» مقتول في ظروف غامضة

عثر عامل نظافة في فندق سويسري، على جثمان ريكاردو ماركيز فيريرا، مصفف الشعر المعروف الذي عمل مع المشاهير وعلى رأسهم أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفوجئ العامل بجثمانه ممدداً على السرير وقد تعرض لطعنات نافذة عدة، في فندق بمقاطعة ألبيسريدين التابعة لزيورخ، وفيريرا ابن جزيرة ماديرا البرتغالية، مثل رونالدو، ارتبط اسمه بقصات لنجم يوفنتوس الإيطالي، منذ نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2015 وهو يضع اللمسات الأخيرة لشعره.

وبدأت السلطات السويسرية تحقيقاتها للكشف عن قاتل مصفف الشعر، علماً أنها لم تعثر حتى الآن على أداة الجريمة. والتقط المحققون خيطاً مهماً، عندما أبلغ نزلاء الفندق عن صوت ضجيج يأتي من غرفة القتيل، قبل وقت قصير من وقوع الجريمة.