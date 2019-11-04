فوائد تناول البيض يومياً

يتناول الكثير من الناس البيض على وجبة الإفطار حيث يعتبر أحد مكونات المائدة الصباحية الذي لا غنى عنه لدى الكثيرين.

تختلف طريقة تحضير البيض بين الشعوب كما تختلف طريقة تقديمه، وهو يحتفظ بالكثير من فيتاميناته والعناصر المغذية التي تدخل في تركيبه.

لكن هل تساءلت يوماً عن إمكانية تناول بيضة كل يوم على مدار أسبوع كامل وهل يعتبر ذلك صحياً.

لطالما ارتبط استهلاك البيض وتناوله بمستويات الكوليسترول المرتفعة، في وقت كان يصف الكثير من الأطباء ضرورة تناول البيض مرتين أو ثلاث مرات فقط أسبوعياً.

إلا أنه مع التطور العلمي والأبحاث أثبت العلماء بأن تناول بيضة واحدة يومياً على مدار الأسبوع لن يؤثر في مستويات الكوليسترول، ولكن يجب الاعتماد في الوقت نفسه على برنامج غذائي متوازن أي بألا يكون تناول البيض على حساب التوقف عن تناول أغذية أخرى كالسمك والخضار.

إن تناول بيضة مسلوقة واحدة، يمنح الجسم 8 أنواع من الفيتامينات والعناصر الغذائية، أبرزها فيتامينات (إيه، وبي 5، وبي 12، وبي 2)، إضافة إلى عناصر أخرى أبرزها حمض الفوليك، والسيلينيوم، والفوسفور.