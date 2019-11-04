اكتشاف أقدم قاتل في العالم

توصل الغواصون إلى اكتشاف أسنان أضخم سمكة قرش ما قبل التاريخ في العالم.

وتم العثور على 13 سناً ينتمي إلى 3 فصائل من الأسماك، في المكسيك، من بينها للقرش الضخم المعروف باسم «الميغالودون»، الذي عاش قبل 2.5 مليون عام، وكانت الأسنان ملتصقة في حوض داخلي في وسط المكسيك، وقال أحد الغواصين لوسائل الإعلام المحلية: «كنا ننظر إلى الجدار أثناء غوصنا، وفجأة لمحت شيئاً صغيراً، فاقتربت منه واكتشفت أنه سناً، ويبدو أنه ينتمي إلى سمكة المنشار».

أيضاً من بين الحفريات التي تم اكتشافها في الحوض الداخلي بخليج المكسيك، فقرات متحجرة ربما كانت تنتمي إلى حيوان منقرض، وكذلك عظام بشرية متحجرة.

وعاشت سمكة قرش الميغالودون بين 15.9 و 2.6 مليون عام مضى، وتعتبر واحدة من أكبر وأقوى الحيوانات المفترسة في تاريخ الفقاريات، ويصل طولها إلى 59 قدماً (18 متراً).

ومن المعتقد أن ذلك الوحش القاتل يبدو نسخة ضخمة من سمك القرش الأبيض الكبير، ويصل وزنه إلى 100 طن ويتسم شكل أسنان «الميغالودون» بأنها مثلثية، ويبلغ طولها قرابة 8 بوصات (20سم) بطول قطري، وينتج فم سمكة «ميغالودون» قوة ضخمة، تصل من 10.8 إلى 18.2 طناً.