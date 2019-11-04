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أول علاج للزهايمر في العالم

| وكالات

الثلاثاء, 05-11-2019

اعتمدت وكالة «سلامة الدواء» الصينية أول دواء في العالم، يمكنه أن يعالج مرض الزهايمر أو الاضطراب المعرفي في العالم بصورة نهائية وكاملة.
وبينت التقارير أن العلاج الصيني الجديد، هو أول علاج لأمراض الاضطرابات المعرفية منذ نحو 17 عاماً كاملة.
وأشارت الوكالة إلى أن العلاج الجديد مستخرج من أعشاب بحرية يطلق عليها «أوليغوماينت».
ويمكن للعقار الجديد أن يعالج أعراض الزهايمر الخفيف والمعتدل، وسيتم طرحه في الأسواق بعدما خضع لتجارب سريرية واسعة، تجنباً لأي أعراض جانبية قد تظهر بسبب العقار.
وأوضح الباحثون أنهم اكتشفوا أن الأعشاب البحرية، تحتوي على مركبات سكر، يمكنها أن تقمع البكتيريا الموجودة في الأمعاء، والتي تسبب ضعف في الخلايا العصبية، والتهاب في الخلايا العصبية الموجودة في المخ، والتي تؤدي إلى الإصابة بالزهايمر.
وأظهرت التجارب السريرية أن استخدام العقار المستخرج من تلك الأعشاب البحرية، تمكن من تحسين الوظائف الإدراكية لنحو 818 شخصاً مصابين بالزهايمر، بعد أقل من 4 أسابيع فقط من استخدامهم الدواء الجديد.
وقال رئيس قسم الأمراض العصبية في جامعة هونغ كونغ فينسنت موك: «العقار الجديد بمنزلة ثورة في عالم العلاجات العصبية، لأنه أكثر فعالية من باقي العقاقير وأقل في الأعراض الجانبية، لكونه مستخرجاً من كائنات طبيعية».

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