رياضة

ولادة إدارة طلعاوية جديدة

| حماة - عمار شربعي

الثلاثاء, 05-11-2019

بعد إخفاق عملية انتخاب إدارة لنادي الطليعة في مؤتمر النادي السنوي تم مساء أمس تعيين إدارة جديدة أغلب أعضائها من الإدارة السابقة جاءت على النحو التالي:
محمود علواني رئيساً للنادي وعضوية: تمام مراد آغا – تمام مفتاح – هشام المنصور – حسان جزار – علاء شومل – عامر صقر – مصباح فاخوري وعبد الحميد شيخ فارس.
وقد علمت «الوطن» من مصدر مطلع أنه تم تبديل نديم رحمون بمصباح فاخوري في وقت متأخر وقد لاقت هذه الإدارة ارتياحاً كبيراً لدى جماهير النادي وخاصة بوحود داعمين مؤثرين على مسيرة النادي وهم: العلواني والمراد آغا والصقر والشومل وجلهم من عنصر الشباب بالإضافة لوجود الشيخ فارس الذي يعتبر خبيراً كروياً مميزاً نظراً لمسيرته الكروية الواسعة والذي لعب لسنوات طويلة في صفوف رجال كرة القدم ومثل فريق تشرين لثلاث سنوات قبل عصر الاحتراف مما يمنحه الثقة من الجميع لقيادة كرة النادي كمدير للكرة الحمراء، والجدير ذكره أن المهندس خالد زكية رئيس النادي السابق كان قد تقدم باستقالته لفرع رياضة حماة مؤخراً بداعي المرض ولكنه وعد بأنه سيواصل دعمه المادي للنادي إن اقتضت الحاجة.

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