تعديل طارئ لمباراة منتخبنا

في خبر عاجل نقله لـ«الوطن» مدير المكتب الإعلامي في اتحاد كرة القدم الزميل عماد الأميري عن وصول فاكس من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) نقل من خلاله إلى اتحادنا قراره بإلغاء تكليف الطاقم التحكيمي الإماراتي المعين سابقاً لقيادة مباراة منتخبنا الوطني للرجال في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأسي العالم وآسيا مع المنتخب الصيني المقررة يوم 14 من الجاري وتكليف طاقم تحكيم كوري بدلاً منه في خطوة تعكس اعتراض الاتحاد الصيني على الحكم الإماراتي علي العبد الله، ويبدو أن الفيفا رضخ للطلب الصيني من دون الكشف حتى الآن إن كان طاقم التحكيم الجديد لمباراتنا مع الصين من كورية الجنوبية أم الشمالية!!

وبات مؤكداً أن طاقم تحكيم من الهند سيتولى قيادة مباراتنا بعد القادمة بنفس التصفيات والتي ستجمع منتخبنا الأول مع المنتخب الفلبيني في الساعة الرابعة من مساء يوم 19 الجاري بملعب راشد بن مكتوم في دبي، علماً أن بعثة منتخبنا ستصل الإمارات يوم الأحد القادم لخوض المباراتين وستكون مع المنتخب الأولمبي على متن طائرة واحدة لأجنحة الشام، وقد تأكد مشاركة ثلاثة لاعبين من الأولمبي مع الرجال هم: خالد كردغلي وكامل حميشة ويوسف محمد مع احتمالات كبيرة بانضمام محمد الكواية إليهم لاحقاً.

وكانت اللجنة المنظمة لنهائيات آسيا الأولمبية المقرر إقامتها في تايلند بالفترة الواقعة ما بين 8 إلى 28 من شهر كانون الثاني المقبل، وفيما يخص مباريات منتخبنا في مجموعته التي ضمته مع منتخبات اليابان وقطر والسعودية أعلنت أنه سيفتتح مبارياته بالبطولة بلقاء قطر يوم التاسع من كانون الثاني على أن يلعب يوم 12 منه مباراته الثانية مع السعودية ويختتم مبارياته بالدور الأول بمواجه اليابان يوم 15 منه وستقام مباريات منتخبنا الثلاث على ملعب العاصمة بانكوك، علماً أن اتحادنا عاد منذ أيام لمخاطبة الاتحاد التايلندي لكرة القدم لتأمين مباراة ودية لمنتخبنا مع المنتخب التايلندي وعلى الملعب المقرر أن يلعب عليه في النهائيات وفي حال اعتذار الاتحاد التايلندي فسيكون البديل المنتخب الفيتنامي بعد أن ألغى اتحادنا طلب اللعب الودي مع منتخبي الصين وسنغافورة!