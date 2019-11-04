سقوط الباريسي لم يستغله أحد … أنجيه وصيفاً من جديد

جاءت هزيمة سان جيرمان مطلع الجولة الثانية عشرة لتمنح الأمل بتقليص الفارق فقد قدم ديجون فرصة لنانت وليل من أجل الاقتراب من المتصدر إلا أن الثاني خسر على أرض مرسيليا قبل أن يلحق به الأول بخسارة أقسى على أرض بوردو ليستغل أنجيه الوضع تماماً ويخطف المركز الثاني عقب فوزه على ستراسبورغ بفضل ركلة جزاء سجلها ياكوهين، وحسم سانت إيتيان قمته الخاصة مع موناكو مانعاً إياه من مواصلة انتصاراته ومتابعاً بدوره سلسلته الإيجابية التي أعادته إلى النصف الأعلى من اللائحة.

مصائب قوم

بعدما فقد بوصلة الفوز في أربع جولات سابقة استعاد أنجيه نغمة الانتصارات على حساب ستراسبورغ ومعه صعد إلى الوصافة مستفيداً من خسارة نانت الذي أهدر فرصة جديدة لتقليص الفارق مع الباريسي على غرار ما فعل خلال الجولتين السابقتين، فعلى أرض بوردو فشل لاعبوه بالتسجيل للمرة الثالثة على التوالي ليتلقى هزيمة ثالثة على التوالي ورابعة خارج أرضه والأولى بفارق هدفين من خمس، بينما استرد بوردو لغة الفوز بعد هزيمتين مسجلاً فوزه الثاني بأرضه من خمسة انتصارات كلها بفارق هدفين, وسجل دينيس بونغا هدفاً كان كافياً ليخرج سانت إيتيان فائزاً على ضيفه موناكو فأوقف صحوة ممثل الإمارة عند انتصارين على حين واصل الأخضر رحلة الصعود بتسجيله الفوز الرابع خلال خمس جولات أخيرة دون هزيمة وهو الفوز الثاني فقط بملعبه من خمسة كلها بفارق هدف، علماً أن موناكو أكمل الوقت البديل بعشرة لاعبين وهي المرة الخامسة التي يطرد فيها لاعب منه هذا الموسم، واستعاد نيس نغمة الفوز بعد خمس جولات على حساب ريمس حارماً إياه من الوصول إلى المركز الثالث وقد استغل النقص العددي للأخير لأكثر من ساعة كاملة.

نتائج الجولة 12

ديجون * سان جيرمان 2/1، بوردو * نانت 2/صفر،مرسيليا * ليل 2/1، نيس * ريمس 2/صفر، تولوز * ليون 2/3، سانت إيتيان * موناكو 1/صفر، ميتز * مونبيلييه 2/2، أميان * بريست 1/صفر، أنجيه * ستراسبورغ 1/صفر، وتأجلت مباراة نيم * رين.

حصيلة

• 22 هدفاً شهدتها المباريات التسع التي انتهت منها 8 بالفوز الذي كان من نصيب أصحاب الضيافة في 7 منها وجاء هدفان بالخطأ وهدف من ركلة جزاء وأهدر أوتيرو لاعب أميان ركلة ثانية.

• 34 بطاقة صفراء أشهرها الحكام بوجه 33 لاعباً فطرد موسى دومبيا لاعب ريمس بالإنذار الثاني على حين خرج أغويلار (موناكو) بالحمراء المباشرة، وشهدت مباراة بوردو ونانت 7 صفراوات مقابل صفراوين في مباراة أنجيه وستراسبورغ.

• احتفظ وسام بن يدر بصدارة الهدافين برصيد 9 أهداف وصعد موسى ديمبلي ليشارك حبيب ديالو المركز الثاني بـ8 أهداف يليهما ممفيس ديباي وفيكتور أوسيمين بـ7 أهداف ثم بينيديتو وسليماني ومبابي بـ5 أهداف.