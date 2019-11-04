الدولار «الأسود» قرب الـ 660 ليرة و«المبادرة» مستقر عند 603 منذ 3 أسابيع

حافظ سعر الصرف على استقرار نسبي في تعاملات السوق الموازية «السوداء»، قرب مستوى 660 ليرة للدولار، وسط استقرار لسعر الصرف المعلن في مبادرة القطاع الخاص عند 603 ليرات منذ نحو ثلاثة أسابيع، من دون تغيير، علماً بأن توقعات التجار كانت تتحدث عن مستويات قرب 500 ليرة.

وفي التقرير الأسبوعي لمركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد»، بين أن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي سجل بعض التقلبات ليتراوح بين مستوى 650 ليرة سورية ومستوى 660 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في المناطق الشمالية والشرقية من سورية بسبب العدوان التركي على الأراضي السورية، والاضطرابات الأمنية والسياسية في كل من لبنان والعراق والتي أثرت سلباً على كمية المعروض من القطع الأجنبي.كما كان لعمليات المضاربة على الليرة السورية أثر سلبي من جانب عمليات المضاربة التي ما زالت وتيرتها مرتفعة أمام كل من التطورات الميدانية في الشمال السوري والتطورات السياسية المتعلقة بالأزمة السورية، إضافة إلى استمرار المستويات المرتفعة لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية في الأسواق العالمية.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث ما زال مصرف سورية المركزي مستمراً في تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.

أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد انخفض سعر صرف الليرة السورية ليرتفع زوج (اليورو/ليرة سورية) إلى مستوى 738 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق مقارنة مع مستوى 718 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع الماضي، وبما نسبته 2.79 بالمئة.كما تراجعت الليرة السورية أمام اليورو في السوق الرسمية وبما نسبته 0.24 بالمئة، ليرتفع زوج (اليورو/ليرة سورية) إلى مستوى 486.66 ليرة سورية في نهاية الأسبوع الماضي مقابل مستوى 485.49 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق.