محمد بن سلمان وماكرون بحثا أمن المنطقة … رسالة سلام من روحاني إلى العاهلين السعودي والبحريني

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي: إن الرئيس الإيراني حسن روحاني بعث برسالة إلى الملكين السعودي والبحريني بشأن السلام في المنطقة.

وأضاف ربيعي في تصريحات صحفية أمس الاثنين: «الرئيس الإيراني بعث برسالة إلى ملكي السعودية والبحرين في إطار تأكيد طهران أنها تسعى إلى السلام والاستقرار في المنطقة».

وأوضح «نعتقد أنه يمكن إيجاد علاقات ثنائية متعددة في المنطقة، ولا ينبغي أن تؤدي الضغوط الأميركية إلى الابتعاد بين دول الجوار، السلام في المنطقة بحاجة إلى تعاون جماعي إقليمي».

وكانت صحيفة الجريدة الكويتية قد نقلت مؤخراً عن مصدر بوزارة الخارجية الإيرانية قوله: إن طهران تلقت رداً إيجابياً من السعودية والبحرين على رسالة رسمية وجهتها للمملكتين بخصوص «خطة سلام مع الجيران».

في غضون ذلك بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأن أمنها.

وقالت الصفحة الرسمية للخارجية السعودية: إن ولي العهد تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس ماكرون، وأضافت: «جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها». كما جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

ولم تعط الصفحة الرسمية للخارجية السعودية مزيداً من التفاصيل حول فحوى الاتصال بين محمد بن سلمان وماكرون.

ومؤخراً، فوضت الحكومة السعودية وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بالتباحث مع الحكومة الفرنسية بخصوص تشكيل مجلس شراكة إستراتيجي سعودي- فرنسي.

ولا تقتصر العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا على الجانب السياسي فحسب، بل تمتد لتشمل التعاون العلمي والاقتصادي والصحي والثقافي، حيث توصف العلاقة السعودية – الفرنسية بأنها تاريخية.