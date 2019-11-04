رحيل جورج جنورة أحد رواد التشكيل السوري

غيَّب الموت الفنان التشكيلي جورج جنورة عن عمر ناهز التاسعة والثمانين وهو من الجيل الثاني ما بعد الرواد، حيث أثرى الحركة التشكيلية السورية والعربية بأعمال فنية مهمة.

الراحل من مواليد اللاذقية 1930، درس الفريسك والفسيفساء والأيقونة الشرقية من 1973-1976 في رومانيا، ويعتمد فيما يرسم على تجاربه الذاتية وما يدور حوله من أحداث واقعية، ويتميز بأسلوبه الواقعي الذي عبَّر عنه بحسن اختيار موضوعاته.

هو عضو جمعية أصدقاء الفن منذ عام 1963، وعضو نقابة الفنون الجميلة، وعضو الاتحاد العام للفنانين التشكيليين العرب وشارك في معارض جمعية أصدقاء الفن منذ تأسيسها، وفي معارض سورية الرسمية منذ عام 1962 وفي معارض نقابة الفنون الجميلة منذ تأسيسها.

نفذ مع مجموعة من الفنانين عدة رحلات خاصة لرسم الطبيعة والأحياء الشعبية، وكان مدرساً في ثانويات دمشق.