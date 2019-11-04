اليوفي وإنتر عززا بصعوبة وروما وكالياري قلبا الطاولة … كبار الليغا تعثروا والباسكي يشارك القطبين

ازدحمت المنافسة على صدارة الدوري الإسباني بعد سقوط المتصدر برشلونة على أرض ليفانتي بثلاثية في سبع دقائق، الشيء الذي لم يستغله الآخرون! فالريـال أخفق ومعه الحظ بدك مرمى بيتيس ليكتفي بنقطة عدلت الأرقام إلا أن الصدارة بقيت كاتالونية بفارق الأهداف وخرج الأتلتي مع إشبيلية بتعادل أبقاهما خلف القطبين وأتاح الفرصة لسوسيداد للصعود إلى الصدارة المشتركة بعدما حرم غرناطة من اعتلاء القمة مرة أخرى.

وفي إيطاليا لم يتغير الأمر كذلك على مستوى الصدارة والوصافة والشيء المشترك أن اليوفي والإنتر حققا الفوز بصعوبة وإذا كان الأول حسم ديربي تورينو بفضل هدف أول لدي ليخت فإن النييرازوري احتاج إلى الوقت البديل وركلة جزاء وتألق لوكاكو ليظفر بنقاط رحلة بولونيا، وسقط أتلانتا بشكل مفاجئ أمام كالياري ونابولي أمام روما ليخطف الأخير المركز الثالث وأصبح كالياري على حافة مربع الكبار وقبله لازيو الذي خطف الفوز من ميلان في سان سيرو ومعه المركز الرابع.

نقاط صدارة

بعد سقوط البرشا وتعادل الريال تحول لقاء غرناطة وسوسيداد إلى لقاء قمة ففوز الأول يعني عودته للصدارة منفرداً أما انتصار الثاني فيعني انتقاله إلى المقدمة بالاشتراك مع القطبين وهذا ما كان، فقد انتزع أزرق الباسك الفوز بالدقيقة قبل الأخيرة بفضل المهاجم كريستيان بورتوغيس الذي سجل ثنائيته الأولى بقميص سوسيداد وهدفه الرابع هذا الموسم وهو القادم من جيرونا وقاد اللاعب الملقب «بورتو» فريقه إلى الفوز الرابع خارج الديار وأنزل بغرناطة الهزيمة الثانية على التوالي والثانية بملعبه.

وأخفق فياريـال (ثاني أقوى هجوم بالليغا) بالتسجيل للمرة الأولى هذا الموسم فخرج متعادلاً مع ضيفه بلباو وهو التعادل الذي حرم الفريقين من الدخول أكثر في خضم المنافسة الحامية قرب مربع الكبار، علماً أنه التعادل الثالث لفريق الغواصات الصفراء بأرضه في حين هو الرابع لكبير الباسك خارج سان ماميس والثاني من دون أهداف، واستغل خيتافي الأمر تماماً وصعد إلى المركز السابع عقب فوزه على أرض سلتا بهدف وهو الثاني لأزرق مدريد خارج العاصمة في حين هي الخسارة الرابعة لممثل فيغو على التوالي والرابعة بأرضه.

وأكمل أوساسونا صحوته فحقق فوزاً كبيراً على ألافيس في مباراة عاصفة شهدت ثلاث ركلات جزاء وهو الفوز الرابع لأبناء بامبلونا في ملعبهم وهي الهزيمة الخامسة للفريق الباسكي خارج أرضه وهي الرباعية الثانية التي يتلقاها هذا الموسم، وحقق بلد الوليد فوزه الأعلى هذا الموسم بثلاثية على حساب مايوركا وهو فوزه الثاني بأرضه وهي الخسارة الأقسى لممثل الكناري والخامسة خارج ملعبه.

النتائج الكاملة – الإسباني (12)

– ليفانتي * برشلونة 3/1 للفائز كامبانيا (61) مايورال (63) رادوغا (68) وللخاسر ميسي (38 من جزاء).

– ريـال مدريد * بيتيس صفر/صفر.

– غرناطة * سوسيداد 1/2 للخاسر غاديو (36) وللفائز بورتوغيس (21 و89).

– إشبيلية * أتلتيكو مدريد 1/1 للأول فازكويز (28) وللثاني موراتا (60).

– سلتا فيغو * خيتافي 1/صفر تونيس (37).

– إسبانيول * فالنسيا 1/2 للخاسر روكا (31 من جزاء) وللفائز رايخو (69) ماكسي غوميز (80).

– بلد الوليد * مايوركا 3/صفر خواكين فيرنانديز (40) أونال (50 من جزاء) ساندرو (90+4).

– فياريال * بلباو صفر/صفر.

– أوساسونا * ألافيس 4/2 للفائز روبين سانتوس (20) لويس أفيلا (26) توريس (45+6 من جزاء) فيلار (55 من جزاء) وللخاسر لاكوارديا (27) لوكاس مارتينيز (51 من جزاء).

– ليغانيس * إيبار 1/2 للخاسر النصيري (6) وللفائز شارليز دياز (17) كيكي (84).

حصيلة إسبانية

– ثلاثة تعادلات اثنان منها سلبيان مقابل 7 انتصارات منها أربعة للزوار، فشهدت الجولة تسجيل 25 هدفاً منها 7 من علامة الجزاء وأطاح دييغو كوستا بركلة ثامنة أمام إشبيلية.

– غاب اللون الأحمر عن هذه الجولة ورفع الحكام 53 بطاقة صفراء منها بطاقة واحدة في مباراة إسبانيول وفالنسيا مقابل 9 صفراوات في مباراة بلد الوليد ومايوركا.

– احتفظ جيرارد مورينو بصدارة الهدافين برصيد 8 أهداف يليه كريم بنزيمة ولورينزو مورن بـ7 أهداف ويأتي ثالثاً لويس سواريز ولوكاس مارتينيز ودانيال باريخو بـ6 أهداف وسجل خمسة لاعبين 5 أهداف بينهم ميسي.

مئوية شيرو

بعد ثلاثين عاماً من الجفاء مع ملعب سان سيرو استطاع نسر روما العودة بالنقاط الثلاث من ميلان وذلك بفضل تألق الثنائي شيرو إيموبيلي وخواكين كوريا اللذين سجلا هدفي الفوز مقابل هدف عكسي للأنغولي باستوس وكان لازيو أخفق بالفوز على الروزنييري خلال 29 مباراة جمعتهما على أرض الأخير منذ أيلول 1989، واحتفل سماويو بالتقدم إلى المركز الرابع وراء جارهم الجيلاروسي بعد مباراة مثيرة شهدت العديد من الفرص المهدرة وقد تساوت خلالها الكفتان، ونجح شيرو إيموبيلي بالتسجيل أولاً بعدما حرمته العارضة من افتتاحه رافعاً رصيده إلى 13 هدفاً وهو أكثر مما سجل لاعبو ميلان حتى الآن هذا الموسم، وحمل الهدف الرقم 100 للهداف الدولي الإيطالي البالغ من العمر 29 عاماً منذ قدومه إلى لازيو قبل أربعة مواسم خلال 147 مباراة.

فوز لازيو هو الثالث على التوالي والرابع في ست جولات من دون هزيمة ولم يغب لاعبوه عن التسجيل سوى مرة، وبالمقابل خسر ميلان للمرة الثالثة في ملعبه وهي الهزيمة الثانية في عهد مدربه الجديد ستيفانو بيولي خلال أربع مباريات لم يحقق خلالها سوى فوز يتيم.

رد بوقته

ودخل أتلانتا مباراة كالياري باحثاً عن تقليد اليوفي وإنتر للبقاء قريباً منهما إلا أنه فوجئ بفريق يبحث عن سلسلة إيجابية غابت عنه قرابة خمسين عاماً وبالفعل استطاع الفريق القادم من سردينيا الخروج بالنقاط الثلاث مستفيداً من النيران الصديقة أولاً ثم من النقص العددي لأبناء برغامو قبل نهاية الشوط الأول، وبلغ كالياري مباراته التاسعة دون هزيمة مسجلاً خلالها 6 انتصارات وضعته على قدم المساواة مع لازيو وأتلانتا ويتأخر عنهما بفارق الأهداف، علماً أنه خسر بأول جولتين، وتلقى أتلانتا خسارته الثانية هذا الموسم وكلتاهما بملعبه.

وبعيداً عن صداع الصدارة وصراعها فاز هيلاس على بريشيا وشهدت المباراة توقفاً بعد هتافات عنصرية من جماهير فيرونا بحق الإيطالي الأسمر بالوتيللي الذي هدد بالخروج من الملعب إلا أن مساعي الرفاق والمنافسين منعته ليعود ويرد بهدف رائع من تسديدة بعيدة، وكانت الجولة شهدت موقفاً مشابهاً في مباراة روما ونابولي عندما طالت الهتافات لاعب الثاني كوليبالي.

النتائج المسجلة- الإيطالي (11)

– تورينو * يوفنتوس صفر/1 دي ليخت (70).

– بولونيا * إنتر ميلانو 1/2 للخاسر سوريانو (59) وللفائز لوكاكو (75 و90+2 من جزاء).

– روما * نابولي 2/1 للفائز زانوليو (19) فيرتو (55 من جزاء) وللخاسر ميليك (72).

– ميلان * لازيو 1/2 للخاسر باستوس (28 بمرماه) وللفائز إيموبيلي (25) خواكين كوريا (83).

– أتلانتا * كالياري صفر/2 بازاليتش (32 بمرماه) أوليفا (52).

– فيورنتينا * بارما 1/1 للأول كاستروفيلي (67) وللثاني جيرفينيو (40).

– جنوا * أودينيزي 1/3 للخاسر بانديف (22) وللفائز دي بويل (32) سيما (87) لاسانيا (90+4).

– ليتشي * ساسولو 2/2 للأول لابادولا (18) فالكو (42) وللثاني تونجان (35) بيراردي (85).

– هيلاس فيرونا * بريشيا 2/1 للفائز سالسيدو (50) بيسينا (81) وللخاسر بالوتيللي (85).

– سبال * سامبدوريا (أمس).

بانوراما إيطالية

– 7 انتصارات منها 4 بنتيجة 2/1 ومنها خمسة للضيوف مقابل تعادلين إيجابيين، فسجل في المباريات التسع 25 هدفاً جاء منها اثنان بالنيران الصديقة ومثلهما من علامة الجزاء وأهدر كولاروف (روما) ركلة ثالثة.

– 50 مرة ظهر اللون الأصفر منها مرتان في مباراة جنوا أودينيزي مقابل 8 صفراوات في مباراة ميلان ولازيو وطرد لاعب روما تشيتين بالإنذار الثاني على حين خرج إيلشيتش (أتلانتا) وماتري (بريشيا) بالحمراء المباشرة.

– عزز شيرو إيموبيلي صدارته للهدافين برصيد 13 هدفاً وأصبح لوكاكو ثانيا بـ9 أهداف يليه لويس مورييل بـ8 أهداف ثم بيراردي بـ7 أهداف ودوفان زاباتا بـ6 أهداف.