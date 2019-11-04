نابولي وليفربول ينسجان خيوط التأهل في الشامبيونزليغ … البرشا لرد الروح ودورتموند لفك النحس

تقام اليوم وغداً مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لأهم مسابقة على صعيد الأندية في العالم «الشامبيونزليغ»، حيث يرنو العديد من الأندية لالتماس خيوط التأهل، حيث الصورة تبدو متبلورة في المجموعة الخامسة، ففوز المضيفين نابولي وليفربول يجعل سماوي الجنوب الإيطالي متأهلاً، وفوز أحمر إنكلترا الكبير يجعله بحاجة إلى نقطة من آخر مباراتين، وشتان بين معنويات الفريقين هذا الأسبوع، فليفربول حافظ على سجله خالياً من الخسارة في الدوري الأصعب والأقوى عالمياً بينما نابولي تعرض لخسارة باعدت بينه وبين أهل القمة، والمنطق يرجح كفة ليفربول ونابولي لتجديد فوزيهما.

وفي المجموعة السادسة يستقبل برشلونة ضيفه سلافيا براغ التشيكي بمعطيات مصالحة الجماهير المصدومة بالخسارة أمام ليفانتي، والتماس خيوط التأهل بالوصول إلى النقطة العاشرة، والأهم أن ليونيل ميسي يريد مواصلة طريق الشباك لتقليل الفجوة بينه وبين كريستيانو بشأن الهداف التاريخي لهذه المسابقة وهو الذي افتتح أهدافه في هذه النسخة خلال مباريات الذهاب بين الفريقين قبل أسبوعين، والتوقعات توحي بمهرجان أهداف للنادي الكاتالوني.

وفي المجموعة ذاتها تبرز مباراة دورتموند والإنتر، وكلاهما قادم من مذاكرة محلية ناجحة، فالمضيف الألماني ألحق بفولفسبورغ الخسارة الأولى هذا الموسم بثلاثية نظيفة، والنيرازوري الإيطالي فاز على مضيفه بولونيا بهدفين لهدف محافظاً على ميزة العلامة الكاملة خارج الأرض محلياً، وللإنصاف فإن مباراته الأولى في دوري الأبطال خارج ملعبه كان أقرب فيها للفوز أمام برشلونة عندما قدم مباراة العمر وقاد نفسه لمصير أسود، والهم والاهتمام لصاحب الأرض هذه المرة وضع حداً للصيام التهديفي أمام جماهيره وحدث ذلك في المباريات الثلاث الأخيرة بما فيها ركلة الجزاء الضائعة أمام برشلونة، وصيامه مجدداً يجعله قاب قوسين أو أدنى من الخروج، وخاصة أنه مدعو لمواجهة برشلونة في كامب نو ضمن الجولة الخامسة.

في المجموعة الثامنة يتجدد الصدام بين تشيلسي المتجدد مع أياكس الهولندي والفرصة مواتية للنادي الإنكليزي كي يواصل مشهد التألق، على حين يعوّل كبير أندية هولندا على شخصية الموسم الفائت التي كانت مهابة الجانب وتكفي الإشارة إلى أن زياراته الأخيرة إلى العاصمة لندن شهدت فوزه على توتنهام بهدف.

برنامج المباريات

• في المجموعة الخامسة يلتقي ليفربول مع جينك، ونابولي مع سالزبورغ، والترتيب: نابولي 7 نقاط، ليفربول 6 نقاط، سالزبورغ 4 نقاط، جينك نقطة واحدة.

• في المجموعة السادسة يتبارى برشلونة مع سلافيا براغ، ودورتموند مع إنتر ميلانو، والترتيب: برشلونة 7 نقاط، إنتر ودورتموند 4 نقاط، سلافيا براغ نقطة.

• في المجموعة السابعة يتقابل زينيت مع لايبزيغ، وليون مع بنفيكا، والترتيب: لايبزيغ 6 نقاط، زينيت وليون 4 نقاط، بنفيكا 3 نقاط.

• في المجموعة الثامنة يتبارى تشيلسي مع أياكس، وفالنسيا مع ليل، والترتيب: أياكس وتشيلسي 6 نقاط، فالنسيا 4 نقاط، ليل نقطة واحدة.

جميع المباريات تنطلق عند العاشرة باستثناء مباراتي برشلونة مع سلافيا براغ، وزينيت مع لايبزيغ اللتين تنطلقان بداية من السابعة وخمس وخمسين دقيقة.

قبل الصافرة

• فاز ليفربول على جينك البلجيكي 4/1 ذهاباً كما فاز نابولي على سالزبورغ 3/2، ويحسب لليفربول الرصيد المذهل أمام الأندية البلجيكية، حيث فاز في 11 مباراة مقابل تعادلين وخسارة، ويحسب له أيضاً الصلابة أمام جماهير أنفيلد حيث لم يخسر في آخر 23 مباراة محققاً الفوز في 17 منها، والتقى نابولي مع سالزبورغ النمساوي ثلاث مرات عرفت فوزه مرتين مقابل خسارة والأهداف 7/5 لنابولي، وتشير الأرقام إلى أن آخر 17 مباراة لنابولي في دوري المجموعات عرفت فوزه 6 مرات مقابل 4 تعادلات و7 هزائم.

• لقاء برشلونة مع سلافيا براغ ذهاباً الذي حسمه البرشا بهدفين لهدف هو الوحيد بينهما، وسبق لسلافيا براغ أن تعادل في آخر 3 مباريات على الأراضي الإسبانية، ولكن برشلونة لم يخسر في آخر 33 مباراة أوروبية في ملعبه محققاً الفوز في 30 منها، والمواجهات المباشرة بين دورتموند وضيفه الإنتر تشير إلى فوز وحيد وتعادل مقابل 3 هزائم آخرها ذهاباً بهدفين، وسبق لدورتموند أن استقبل الأندية الإيطالية 16 مرة ففاز بـ6 مباريات مقابل 7 هزائم، والزيارات الست الأخيرة للإنتر لملاعب البوندسليغا عرفت تعادلاً وخمس هزائم.

• التقى زينيت مع لايبزيغ ثلاث مرات ولكنه اكتفى بتعادل مقابل خسارتين والأهداف 3/5، وتقابل ليون مع بنفيكا ثلاث مرات ففاز مرة وخسر مرتين والأهداف 6/6، وتشير الإحصائيات إلى أن بنفيكا خسر في 14 من آخر 26 مباراة أوروبية، وفي مباراتي الذهاب فاز لايبزيغ على زينيت 2/1 وبنفيكا على ليون بالنتيجة ذاتها.

• مباراة الذهاب بين تشلسي وإياكس التي حسمها البلوز بهدف هي الوحيدة بينهما، بينما لقاءات فالنسيا مع ليل تشير إلى فوز الخفافيش ثلاث مرات مقابل تعادلين والأهداف 8/3 ومباراة الذهاب 1/1، ولم يفز ليل في آخر ست مباريات خارج ملعبه مكتفياً بتعادلين.