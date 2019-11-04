واشنطن ترصد ملايين الدولارات بحثاً عن ثلاثة إرهابيين سوريين

رصدت الولايات المتحدة ملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات عن إرهابيين سوريين مرتبطين بتنظيم القاعدة، تحت مسميات عدة أبرزها تنظيم «حراس الدين» وتنظيم «هيئة تحرير الشام»، اللذان أدرجتهما واشنطن سابقاً على قائمة الإرهاب.

ومن أبرز المطلوبين الإرهابي أبو محمد الجولاني قائد ما يسمى «هيئة تحرير الشام» واجهة تنظيم «النصرة» المدرج على قوائم الإرهاب الدولية، وعرضت أميركا مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات عنه.

ومن المطلوبين أيضاً الإرهابي فاروق السوري المعروف باسم أبو همام الشامي، وهو القائد الحالي لتنظيم «حراس الدين» فرع تنظيم «القاعدة» في سورية، وكذلك عز الدين عبد العزيز خليل، المعروف باسم ياسين السوري، ويعتبر من كبار ميسري تنظيم «القاعدة».