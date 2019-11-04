مفاوضات لإنشاء منطقة حرة بميناء طرطوس لاستيراد وتصدير الحبوب من روسيا

كشف محافظ طرطوس صفوان أبو سعدة خلال الزيارة التي يقوم بها إلى شبه جزيرة القرم، عن مفاوضات تجري مع سلطات مدينة سيفاستوبول لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في ميناء طرطوس، لاستيراد وتوزيع وإعادة تصدير الحبوب من روسيا.

من جانبه اعتبر نائب دوما الدولة، منظم زيارة وفد محافظة طرطوس إلى «سيفاستوبول» ديميتري سابلن حسب وكالة «سبوتنيك»، بأن طرطوس يمكن أن تصبح مركزاً تجارياً للشرق الأوسط بأكمله.

وأشار سابلن إلى أهمية إمدادات الحبوب من روسيا إلى طرطوس عبر ميناء سيفاستوبول، وكذلك الواردات من سورية من الحمضيات وزيت الزيتون والزيتون، معتبراً أن طرطوس هي منصة تجارية فريدة من نوعها في الشرق الأوسط.