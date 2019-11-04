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العش لـ«الوطن»: لن تتأثر جودة الخدمات … مصارف عامة وخاصة لا تقبل ودائع شركات تأمين

| عبد الهادي شباط

الثلاثاء, 05-11-2019

كشفت مصادر مسؤولة في القطاع المالي الرسمي لـ»الوطن» بأن عدداً من المصارف العامة والخاصة اعتذروا عن قبول ودائع لشركات التأمين، في حين تشدّدت بعضها في شروط قبول الودائع مثل حصر مدة الإيداع فترات قصيرة.
وأكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش أن هناك العديد من الخيارات والحلول التي تعمل عليها الهيئة، مضيفاً: أهمها تعديل قرار الاستثمار الخاص بشركات التأمين.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد العش أنه لن يكون هناك أي خيار على حساب جودة الخدمة المقدمة للمؤمن لهم، مضيفاً: ولن تسمح الهيئة بحصول مثل ذلك وخصوصاً أن الهيئة تسعى لتطوير سوق التأمين وزيادة تنظيم القطاع.
من جهته أوضح رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان لـ«الوطن» أن الخيارات أمام شركات التأمين سوف تكون محدودة لاستثمار أموالها التي رفضت المصارف إيداعها، وخصوصاً أن هيئة الإشراف على التأمين لا تسمح لهذه الشركات بالعمل في قطاع العقارات إلا بنسب محدودة.

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