العزب: 300 ألف طالب في المدارس الخاصة.. إبراهيم: تواصلت مع «السياحة» لتحويل فنادق إلى سكن جامعي … حمود: نناقش مع الشركة الروسية المستثمرة لمرفأ طرطوس مد سكة الحديد من سورية إلى الخليج

كشف وزير النقل علي حمود أنه يتم النقاش مع الشركة الروسية المستثمرة لمرفأ طرطوس لإيصال خط الحديد من المرفأ إلى الخليج العربي عبر العراق، وبالتالي ستكون هناك كميات هائلة من البضائع ما يشكل بديلاً عن قناة السويس، معتبراً أن المرفأ سوف يسهم في تخفيف الحصار عن سورية.

وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنة وزارات النقل والتربية والتعليم العالي، فكشف حمود أنه توجد رغبة لإحداث مطار عملاق في سورية لكنه لم يرتق لأن يكون ضمن الخطة بل هو عبارة عن عروض وطموح تم عرضه للشركات الخارجية وهناك من يراجعنا لكن ننتظر لأن تكون هناك جدية.

وفي موضوع آخر كشف وزير التربية عماد العزب أنه يتم إعداد مشروع لتعديل المرسوم الخاص بالتعليم الخاص والتعليمات التنفيذية الخاصة به، معتبراً أنه رديف مهم للتعليم العام باعتبار أن عدد طلابه تجاوز 300 ألف.

وخلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة الموازنة أعلن العزب عن إعادة النظر في موضوع العقوبات الامتحانية، معتبراً أن عقوبة حرمان سنتين للطالب قاسية.

وأكد وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن هناك توجهاً لإعادة تأهيل السكن الجامعي في سورية، معلناً أنه تم التواصل مع وزارة السياحة أول من أمس لإفراغ فنادق نجمة ونجمتين كسكن للطلاب للضغط الكبير.