برجك اليوم – الثلاثاء 05 تشرين الثاني 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان الأيام سعيدة لكل جديد والأهم الأناس الجدد الذين تلتقيهم ويدخلون حياتك، فأصدقاؤنا وعائلتنا ومن نحب هم الذين يساعدوننا في تحمل مآسي الحياة ويمكنك الاعتماد على من تحب.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت غارق بالتفكير وتحاول تبرير تصرفاتك من دون جدوى لذلك حاول أن تراعي مشاعر الآخرين، وقد تتعرض لبعض المضايقات واللوم في العمل فلا تصطدم مع أناس لا يهمونك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت تجمع أطراف علاقاتك وصداقاتك وتعتمد عليها لتحول جهودك إلى إنجازات على الأرض، فحولك المزيد من الإيجابيات وأنت تحب الأضواء فلا تترك استغلال هذه الفرصة لتحتكر الإنجازات.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت محظوظ بوجود أشخاص يحبونك ويقدمون لك يد المساعدة فلا تتردد في قبولها، فكل الكواكب تدعم خياراتك وقراراتك وتمنحك الدعم الذي تحتاجه مع أنك لا تحب المساعدات.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد تتأجل بعض المواعيد في آخر الشهر كموعد قبض مال كنت وضعت آمالاً عليه، فابتعد عن التشاؤم والتسرع والقرارات غير المحسوبة واستشر مراراً قبل القرار إذا كنت مضطراً لأخذه.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول استفد من دوامك لإنهاء أعمالك المتراكمة ولا تؤجل ما هو ضروري ولا تنشغل بالتسالي أو بالزيارات وتترك العمل ليقوم به غيرك فهو ليس مثلك في إنجاز أي عمل.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تجرفك الحياة لاتجاهات أفضل وكل ما تحتاجه هو بذل القليل من الجهود لتستفيد من حظوظك الجيدة، فأنت من الأشخاص الذين إذا وقعوا تحت ضغط فإنه لا يضطرب أو يفقد هدوءه المعتاد.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني تجرفك الحياة لاتجاهات أفضل وكل ما تحتاجه هو بذل القليل من الجهود لتستفيد من حظوظك الجيدة، فأنت من الأشخاص الذين إذا وقعوا تحت ضغط فإنه لا يضطرب أو يفقد هدوءه المعتاد.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول الظروف مناسبة ولكن بادر واقترب واتصل ولا تعاند واسأل عقلك وقلبك ووازن أمورك، فأنت مشرق وتود التواصل مع المحيط والأمور حولك جيدة تحمل لك الأفراح والسعادة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني اليوم جيد على الصعيد المالي إن لم يطرأ مصاريف إضافية، فربما الدخل أقل من المصروف وهذا يتطلب منك الكثير من شد الأحزمة على الصعيد المالي.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تصحيح مسارات عملك يزيد من نجاحك فأنت ستلاقي حلولاً فورية لكل ما يعترضك، فأنت تشعر بالفرح لأنك جذاب للآخرين وتميل للظهور إضافة إلى الأمور العملية التي تمنحك سعادة.