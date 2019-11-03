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اكتشف أن له 20 أخاً وأختاً

| وكالات

الإثنين, 04-11-2019

قاد شغف شاب أميركي في البحث عن أصوله إلى تعرفه على أكثر من 20 أخاً وأختاً له من نساء مختلفات أنجبن بعد حصولهن على «اللقاحات اللازمة» من بنك الحيوانات المنوية.
وذكرت قناة «إن بي سي» أن الشاب، رايان كرامير، الذي كان يفتقد إلى الأب، ظهر لديه اهتمام كبير منذ طفولته بالتعرف إلى أصوله، وأرسل طلباً إلى «بنك الحيوانات المنوية» وهو في سن الثامنة، وقبل أن يعرف أباه، تعرف كرامير إلى عدد من إخوته وأخواته الذين بلغ عددهم حتى الآن 20 فرداً، بعد تحليل ومطابقة الحمض النووي لهم.
وقالت القناة: إن الإخوة والأخوات غير الأشقاء لكرامير باتوا ينظمون لقاء بينهم مرة في السنة، وأسسوا مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للتواصل فيما بينهم، وخاصة أن كرامير يعتبر هذا العدد من الإخوة والأخوات «نعمة كبيرة.. لا يمكن تعويضها».
كذلك تعرف كرامير في وقت لاحق إلى أبيه وبقي على تواصل معه، رغم أنه يعتبر أن العلاقة بينهما، في الأكثر، تشبه العلاقة مع العم أو ابن العم أكثر من العلاقة بين ولد وأب.

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