بدوري كرة الشباب … فوز مثير للشرطة على الكرامة

اعتلى الاتحاد صدارة دوري شباب الممتاز بعد فوزه المثير على مستضيفه حطين بهدفين لهدف واحد برصيد ثماني نقاط ويشاركه الصدارة فريق الحرية بعد فوزه على تشرين 4/2 ثم الوثبة بالرصيد ذاته بعد تعادله (المر) مع ضيفه المحافظة سلبا.

وتراجع الكرامة عن الصدارة بخسارته المفاجئة والقاسية أمام الشرطة 3/5 بعد مباراة دراماتيكية قوية وغنية باللمحات الجميلة وارتقى النواعير إلى مربع الكبار بفوزه خارج أرضه على المجد 2/1 وهي الخسارة الرابعة للمجد توالياً!

وحقق الطليعة أول فوز له بالدوري وكان على حساب جبلة 1/صفر وتعادل الجيش مع الوحدة بلا أهداف.

وفي الترتيب الصدارة للاتحاد ثم الحرية والوثبة ولكل منهم 8 نقاط ثم الكرامة والنواعير وحطين 7 نقاط والشرطة والوحدة وتشرين والطليعة ولكل منهم 5 نقاط.

ويأتي بعدهم الجيش بثلاث نقاط ثم جبلة والمحافظة بنقطتين وأخيراً المجد بلا نقاط من أربع خسارات.