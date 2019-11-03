رياضة

بدوري كرة الشباب … فوز مثير للشرطة على الكرامة

| الوطن

الإثنين, 04-11-2019

اعتلى الاتحاد صدارة دوري شباب الممتاز بعد فوزه المثير على مستضيفه حطين بهدفين لهدف واحد برصيد ثماني نقاط ويشاركه الصدارة فريق الحرية بعد فوزه على تشرين 4/2 ثم الوثبة بالرصيد ذاته بعد تعادله (المر) مع ضيفه المحافظة سلبا.
وتراجع الكرامة عن الصدارة بخسارته المفاجئة والقاسية أمام الشرطة 3/5 بعد مباراة دراماتيكية قوية وغنية باللمحات الجميلة وارتقى النواعير إلى مربع الكبار بفوزه خارج أرضه على المجد 2/1 وهي الخسارة الرابعة للمجد توالياً!
وحقق الطليعة أول فوز له بالدوري وكان على حساب جبلة 1/صفر وتعادل الجيش مع الوحدة بلا أهداف.
وفي الترتيب الصدارة للاتحاد ثم الحرية والوثبة ولكل منهم 8 نقاط ثم الكرامة والنواعير وحطين 7 نقاط والشرطة والوحدة وتشرين والطليعة ولكل منهم 5 نقاط.
ويأتي بعدهم الجيش بثلاث نقاط ثم جبلة والمحافظة بنقطتين وأخيراً المجد بلا نقاط من أربع خسارات.

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