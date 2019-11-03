مؤتمرات أندية السويداء

نواصل استعراضنا لمؤتمرات أندية السويداء واليوم الحلقة الأخيرة مع ثلاثة أندية ريفية اجتهدت لتكون فاعلة في بلداتها رياضياً إضافة لوجودها المجتمعي.

كل التوفيق لأنديتنا الستة عشر بمواصلة العمل الرياضي الناجح على جميع الصعد.

نادي عرى.

ولاء الخطيب رئيساً.

الأعضاء: أمجد حمزة، أيمن سيف، نارمين البني، رامية الأعور.

نادي لاهثة

ياسر الدالي رئيساً.

الأعضاء: رعد محلا، رامي أبو أسعد، ثائر وجيه الحلبي، رزان الدالي.

نادي سهوة بلاطة

سامي الحناوي رئيساً.

الأعضاء: رفيق عبد السلام، ثامر كحل، نهد صلاح، ماهر نكد، لؤي الحناوي، سعيد البني.