في ختام رابع الممتاز.. الساحل والكرامة أحباب

على أرضية ملعب الصالة الرياضية في طرطوس وأمام ما يقارب أربعة آلاف متفرج أطلق الحكم جورج مسلم بمساعدة عبد الله كنعان و فريد صحناوي والحكم الرابع محمد العبد الله صافرة بداية مباراة الساحل والكرامة الأخيرة لحساب المرحلة الرابعة.

ومن دون مقدمات وجس نبض بدأ الساحل المباراة بقوة وسجل في الدقيقة الثانية بواسطة مهاجمه مؤنس أبو عمشة الذي استغل تمريرة القطايا الطويلة وواجه الحارس عبد اللطيف نعسان وسدد على يساره مسجلاً هدفاً أشعل به المدرجات، وبعد الهدف مباشرة ينفرد المهاجم ياسر إبراهيم ويواجه النعسان الذي أبعد الخطر هذه المرة.

وبعد ذلك اعتقدنا بأننا سنشاهد مباراة قوية وسريعة لكن الذي حصل هو العكس وشاهدنا تواضع الأداء من الجانبين وكثرة التمريرات الخاطئة من الجانبين وقلة الفرص حتى الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط عندما سنحت لمهاجم الساحل ياسر إبراهيم فرصة التعزيز لكن النعسان تصدى لها ليرد الكرامة بهجمة قطعها مدافع الساحل محمد حديد ومعها ينتهي الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الكرامة بلاعبيه أسعد الأحمد والمهاجم معتز صالحاني بغية التعديل فحاول الوصول إلى مرمى الساحل عن طريق الأطراف لكن دفاع الساحل كان صاحياً لكل الهجمات وبادله الساحل الهجمات التي كادت إحداها تسفر عن هدف التعزيز لكن الكرة العرضية التي لعبها القطايا تجاوزت ياسر إبراهيم.

وبعد دخوله بقليل يسجل مهاجم الكرامة البديل عبد السلام رحمون هدف التعادل في الدقيقة الرابعة والسبعين ليدفع مدرب الساحل عساف خليفة بالمهاجم مجد شلهوم، ويمتد طالباً هدف الفوز لكن صافرة الحكم كانت أسرع لتعلن نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي.

راقب اللقاء إدارياً سمير فيوض و مراقب الحكام مشهور حمدان.

الإنذارات: عبدالله جنيات الكرامة، محمود غانم- ياسر إبراهيم- علي حسن- محمد حديد من الساحل، وطرد: ياسر شاهين بعد إنذارين.

النقطة رفعت رصيد نادي الساحل الى اربع نقاط من أربع مباريــات في المركــز التاســع.

بينما حصد الكرامة نقطته الأولى مع العلم أنه لعب مباراتين فقط، وتأجلت مباراتاه مع الجزيرة والوثبة.