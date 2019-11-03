اليوم لقاءان بكأس سلة الرجال

تستكمل اليوم مباريات مرحلة الإياب من مسابقة كأس الجمهورية لسلة الرجال المجموعة الوسطى بلقاءين مهمين، حيث يستضيف النواعير الكرامة في لقاء من المتوقع أن يكون قوياً وندياً منذ بدايته وخاصة أن الفريقين منتشيان من نتائجهما الأخيرة، ذهاباً فاز الكرامة بواقع 66-50.

وفي حمص يحل الطليعة ضيفاً على الوثبة وكلا الفريقين سيحاولان تعويض خسارتهما الأخيرة، حيث مني الوثبة بخسارة أمام الكرامة، والطليعة أمام النواعير، مباراة الذهاب حسمها الوثبة بفارق كبير 88-48.

وكان الكرامة قد حقق مساء يوم السبت الفائت فوزاً سهلاً على ضيفه حطين وغلبه بنتيجة 100-58.

وفي كأس السيدات تقام اليوم مباراة قمة تجمع فريقي قاسيون والوحدة ضمن الدور نصف النهائي.