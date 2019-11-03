اتحاد الكرة يعترض!!

كان اتحاد كرة القدم أول من أعطى موافقته لاتحاد الكرة الإماراتي قبل ثلاثة أشهر من الآن بالموافقة على تلبية دعوته بمشاركة منتخبنا الأولمبي في دورة دبي الدولية الأولمبية الثالثة لكرة القدم التي ستقام في الفترة الواقعة ما بين 13 إلى 19 من شهر تشرين الثاني الجاري، لكن اتحادنا كان الوحيد من بين اتحادات دول المنتخبات المشاركة في الدورة الذي قدم لنظيره الإماراتي أواخر الأسبوع الماضي كتاب اعتراض رسمياً على خلفية تعديل مباريات منتخبنا الأولمبي في الدورة وانضمام المنتخبين العراقي والأردني للفرق المشاركة فيها في اللحظات الأخيرة ومن دون علم مسبق لاتحادنا بذلك!

وذكرت مصادر مقربة من اتحادنا أن الأخير قبل الدعوة الإماراتية لما في الدورة من فائدة احتكاك ضرورية من اللعب مع منتخبات شرق آسيوية ككوريا الجنوبية وأوزبكستان ولن يجني المنتخب أي فائدة إضافية من اللعب مع الشقيقين الأردني والعراقي، وهو كان قد واجههما ودياً عدة مرات وسجل في معسكره التدريبي الأخير في العاصمة الأردنية الفوز مرتين على المنتخب الأردني!

وفي البرنامج الجديد لمباريات دورة دبي سيشهد اليوم الأول لها في 13 الجاري أربع مباريات، فيلعب منتخبنا مع المستضيف الإماراتي والبحرين مع الأردن وأوزبكستان مع العراق وكوريا الجنوبية مع السعودية ويلعب يوم 15 منه منتخبنا مباراته الثانية في الدورة مع نظيره العراقي والإمارات مع السعودية والأردن مع أوزبكستان والبحرين مع كوريا الجنوبية على أن يلتقي منتخبنا يوم 17 منه مع المنتخب الأردني وتلعب الإمارات مع أوزبكستان والعراق مع كوريا الجنوبية.

وتختتم مباريات دورة دبي يوم 19 الجاري، حيث تشهد الجولة الرابعة منها أربع مواجهات فيلتقي منتخبنا مع نظيره البحريني على ملعب ذياب عوانه وتلعب الإمارات مع كوريا الجنوبية والسعودية مع أوزبكستان والأردن مع العراق وبات معلوماً أن جوائز البطولة ستقتصر على الكؤوس للمنتخبات الثلاثة الأولى فقط!