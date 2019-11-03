عملاق سلة الجيش عبد الوهاب الحموي: سنحافظ على ألقابنا وأتمنى التألق للكرامة

نجحت سلة نادي الجيش في تجديد عقد اللاعب العملاق عبد الوهاب الحموي لموسم جديد، في صفقة تعد الأغلى بتاريخ السلة السورية على وجه العموم، ويعد الحموي من اللاعبين المتميزين الذين كانت لهم بصمات إيجابية سواء مع المنتخب الوطني أم مع ناديه الجيش حيث يعد بيضة قبان الفريق نظراً لطوله الذي يصل إلى 220سم، وهو من أطول اللاعبين السوريين حالياً.

«الوطن» التقته وأجرت معه الحوار التالي:

ما حظوظكم بالمحافظة على ألقابكم هذا الموسم؟

فريقنا يتحضر منذ فترة جيدة تحت إشراف المدرب خالد أبو طوق، والأمور تسير بشكل هادئ بعيداً عن أي منغصات تذكر، المنافسة هذا الموسم ستكون كبيرة لكون جميع الفرق استعدت وتحضرت بشكل جيد، وتعاقدت مع أفضل اللاعبين، لكن فريقنا له النصيب الأكبر بالظفر باللقبين إن شاء الله.

أنت مع قرار تحديد الأعمار بدوري الرجال أم ضده؟

أنا ضده لأنه لم يعد هناك حافز للاعب الشاب أن يطور نفسه، بعدما وجد الفرصة مواتية له دون أي تحضير، أنا أتمنى أن يطبق هذا القرار على أن تكون هناك ضوابط لمشاركة اللاعب تحت 24 سنة، بأن يكون مستواه متطوراً، والقرار بوضعه لن يطور المستوى.

ما سبب حرمان سلة الجيش من المشاركة ببطولة آسيا القادمة؟

نحن تأهلنا لنهائيات آسيا لكن الاتحاد الآسيوي قرر تأهل نادي الرياضي اللبناني، حتى الفريق العراقي «نفط بغداد» لم يمنح بطاقة التأهل.

ألا توافقني بأن هناك ظلماً لحق بسلة الجيش؟

طبعاً أوافقك الكلام، فريقنا تحضر جيداً لتصفيات غرب آسيا، ودفع رسم المشاركة، وقدمنا مستويات جيدة، واستطعنا حجز إحدى بطاقات التأهل للنهائيات، لكننا تفاجأنا بقرار الاتحاد الآسيوي، ويجب إعادة النظر فيه، وإعطاء الفرق حقها، لكن المشاركة في هذه البطولة كانت فرصة مواتية للفريق من أجل التحضير الجيد قبل دخوله معترك المباريات الحساسة والمهمة من عمر الدوري خاصة بعد إلغاء معسكر الفريق في بيروت قبل عدة أيام.

كيف تسير تحضيرات المنتخب الجديد؟

المنتخب بدأ تحضيراته عبر تجمع العاصمة، والذي امتد لثلاثة أيام، والأجواء مريحة وجيدة، وتسير التدريبات تحت إشراف المدربين هادي درويش ومساعده رضوان حسب الله، وقد تركزت التحضيرات على أمور الدفاع والتكتيك.

من اللاعب الذي يعجبك في الأندية السورية؟

السلة السورية لديها الكثير من المواهب والخامات التي تبشر بالخير فيما لو توفرت لها الرعاية والاهتمام، وبصراحة يعجبني مستوى لاعبي سلة الجيش رامي مرجانة، وطارق الجابي، فهما يلعبان بأسلوب رشيق وجميل، إضافة للاعب الجلاء وائل جليلاتي.

هل تعتقد بأن سلة الجيش بحاجة لمدرب أجنبي؟

لا أبداً سلة الجيش يقودها مدرب جيد، ولديه الكثير ليقدمه للفريق، وما حققه المدرب خالد أبو طوق من نتائج يعجز عنه أي مدرب محلي، فريقنا يتطور من يوم لآخر، والأمور تدعو للتفاؤل.

هل أنت مع تواجد اللاعب الأجنبي بالدوري هذا الموسم؟

طبعاً أنا مع تواجد اللاعب الأجنبي لأن وجوده في حال كان بمستوى فني عال سينعكس على أداء اللاعب الوطني، ويعطي مباريات الدوري نكهة تنافسية قوية، وأتمنى أن نستفيد من تواجده هذا الموسم.

هل تتوقع أن تعود لناديك الأم الكرامة؟

نادي الكرامة له فضل عليّ كبير، فهو بيتي الذي تربيت فيه، ولا يمكن أن أنسى الأيام الجميلة التي قضيتها فيه، وفوزه الأخير على سلة جاره الوثبة هو أكبر دليل على أن سلة الكرامة تتطور مع وجود الإدارة الجديدة، والمدرب هيثم جميل، وأنا من كل قلبي أبارك لناديي الأم على هذا الفوز، وأتمنى أن يتواجد بين الأربعة الكبار.