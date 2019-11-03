غداً ينطلق دوري الدرجة الأولى بأربع مجموعات … طموح التأهل كبير والمنافسات محدودة بكل المواقع

تنطلق غداً الثلاثاء مباريات دوري الدرجة الأولى في المجموعات الأربع التي وزعها اتحاد كرة القدم قبل شهر من الآن.

وكان من المفترض أن ينطلق الدوري على مجموعتين تضم كل مجموعة 12 فريقاً، إلا أن ضغط الأندية على اتحاد اللعبة بسبب النفقات والمصاريف جعل اتحاد اللعبة يعدل عن قراره فوزع المجموعة الجنوبية إلى مجموعتين تضم كل واحدة منها ستة فرق، والحال نفسه انطبق على المجموعة الشمالية.

ونظام الدوري الجديد يتيح التأهل لفريق من فرق الشمال، ومثله من فرق الجنوب إلى الدرجة الممتازة.

فدوري المجموعات يسمح للفائز الأول والثاني من كل مجموعة التأهل إلى الدور الثاني الذي سيقام بطريقة المقص بين مجموعتي الجنوب وكذلك الأمر بالنسبة لمجموعتي الشمال.

فصاحب المركز الأول من المجموعة الأولى يلعب مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الثانية، وصاحب المركز الأول من المجموعة الثانية يلعب مع صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى، والفائزان يلعبان مباراتين ذهاباً وإياباً ليتأهل الفائز إلى الدوري الممتاز مباشرة.

الخطوات التي جرت في مجموعتي الجنوب تجري أيضاً في مجموعتي الشمال وينضم الفائز في النهاية إلى الدوري الممتاز.

توزيع المجموعات

أندية الجنوب وزعت على مجموعتين، المجموعة الأولى ضمت: معضمية الشام والنبك والمجد واليقظة والكسوة والشعلة، والمجموعة الثانية ضمت: المحافظة والنضال وحرجلة وجيرود والعربي وجرمانا.

أندية الشمال توزعت على مجموعتين أيضاً وسميتا بالمجموعتين الثالثة والرابعة.

فالمجموعة الثالثة ضمت عمال حماة والتضامن وحرفيي حلب وقمحانة والجهاد وعفرين، والمجموعة الرابعة ضمت: الحرية ومصفاة بانياس ومورك وعمال حلب وعامودا وشرطة حماة.

وكما نلاحظ فإن السمة البارزة بتوزيع المجموعات هو القرب الجغرافي لتحقيق خفض النفقات والمصاريف على الفرق بشكل عام.

المنافسون

الهبوط سيكون لأربعة فرق، وهي التي تحتل المركز الأخير في كل مجموعة، والهبوط سيعتمد من دوري المجموعات.

أما التنافس على بطاقتي التأهل فسيكون أمره صعباً وشاقاً، وخصوصاً عندما تبدأ التصفية في الدور الثاني من البطولة.

في المجموعة الأولى: نجد أكثر من فريق يطمح لدخول الدور الثاني والقضية تتعلق بالمقومات والإمكانيات، وفي المقدمة المجد الهابط من الممتاز طموحه كبير وأعد فريقاً جيداً ليحظى بالصدارة، واليقظة بما تهيأ له من مدرب ولاعبين وإمكانيات سيكون المنافس الأكبر للمجد، ولاشك أن الكسوة فريق عنيد وسبق أن زار دوري الكبار ولو من بوابة الدور التصنيفي، وكذلك فإن أحلام الشعلة كبيرة لاستعادة أمجاد الفريق عندما تأهل لدوري الكبار قبل أكثر من عشرين عاماً.

معضمية الشام سيكون ضيفاً ثقيلاً على الدوري وسيتقاسم مع النبك هموم الهروب من الهبوط، مع العلم أن الفريقين أعدا صفوفهما بشكل جيد وطموحهما مشروع للمنافسة إن سارت رياح الدوري كما يشتهيان.

المجموعة الثالثة تضم ثلاثة فرق سبق أن زارت دوري الكبار وهي المحافظة والعربي والنضال، المحافظة جاهز ومستعد وهو أبرز المرشحين للعودة إلى الدرجة الممتازة بينما العربي والنضال يعانيان من مصاعب عدة أبرزها مالية وتقنية وحظوظهما بالمنافسة ضعيفة، ومثلهما سيكون حال جيرود وجرمانا، ويبقى حرجلة المنافس الأكبر للمحافظة ومن المرجح أن يقتلعا ورقتي الترشيح نحو الدور الثاني.

في المجموعة الثالثة نجد أن أبرز الفرق الجهاد وله ماض مشرق في دوري المحترفين وكذلك «حرفيو» حلب الهابط لكن ظروفه هذا الموسم تعيسة وقد لا يكون جاهزاً للمنافسة، المنافس الأبرز للجهاد سيكون التضامن الذي قدم نفسه بصورة جيدة بدورة الانتصار ويضم في صفوفه الكثير من مخضرمي تشرين وحطين وجبلة فضلاً عن بعض الشبان الموهوبين، بقية الفرق وهي عمال حماة وعفرين وقمحانة ستلعب على إثبات الوجود فضلاً عن تفكيرها الجاد بمعركة الهروب من الهبوط.

في المجموعة الرابعة يتصدر قائمة المنافسين الحرية ويملك في سجله تاريخاً عريقاً مرصعاً بالبطولات، نظرياً ليس له منافس وهذا من المفترض أن يكون، أما بقية الفرق وهي مصفاة بانياس ومورك وعمال حلب وعامودا وشرطة حماة فستلعب معاً على بطاقة الترشح الثانية لدخول الدور الثاني وبالوقت ذاته لتفادي خطر الهبوط.

دوري الشباب

دوري شباب الدرجة الأولى تم توزيعه جغرافياً على خمس مجموعات ضمت الأولى الجهاد والجزيرة وعامودا وستجري مبارياتها في الحسكة وضمت الثانية عمال حلب ومصفاة بانياس والساحل وستجري مبارياتها بين حلب وطرطوس، وضمت الثالثة عمال حماة وشرطة حماة ومورك والسلمية وتجري مبارياتها في حماة، والمجموعة الرابعة ضمت الفتوة وشهبا وجيرود والكسوة والعربي وستجري مبارياتها على ملاعب السويداء والكسوة والنبك وجرمانا.

أما المجموعة الخامسة فتضم فرق معضمية الشام والنضال والشعلة والنبك وحرجلة وجرمانا وستجري مبارياتها على ملاعب عرطوز والجلاء والكسوة وجرمانا ودرعا والنبك.

وستجري المباريات بدءاً من يوم 22 من الشهر الجاري.

الأسبوع الأول

تبدأ مباريات رجال الدرجة الأولى يوم الثلاثاء القادم، ففي المجموعة الأولى يلتقي النبك مع معضمية الشام على ملعب الأول، واليقظة مع الكسوة على ملعب الجلاء بينما يلتقي المجد مع الشعلة على ملعب الجلاء أيضاً إنما يوم الأربعاء.

في المجموعة الثالثة يلعب عمال حماة مع التضامن على ملعب حماة الصناعي ويستضيف حرفيو حلب ضيفه قمحانة على ملعب السابع من نيسان بحلب وتأجل لقاء الجهاد مع عفرين.

المجموعة الثانية تبدأ مبارياتها الخميس بلقاء القمة بين المحافظة وحرجلة على ملعب المحافظة، وفي السويداء يستضيف العربي ضيفه النضال القادم من دمشق وفي النبك يلعب جيرود مع جرمانا.

الخميس أيضاً في المجموعة الرابعة يلعب الحرية مع مصفاة بانياس على ملعب السابع من نيسان ويستضيف مورك على ملعب حماة الصناعي ضيفه حرفيي حلب، وتأجلت مباراة عامودا مع شرطة حماة إلى إشعار آخر.