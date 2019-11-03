الشيخ لـ«الوطن»: الدخانية منطقة إعادة إعمار … التمويل يعوق إنجاز طريقي الكباس النشابية وحرستا دوما القديم

بيّن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق عن قطاع الخدمات ريدان الشيخ أن الخدمات الفنية للمحافظة أنجزت العديد من أعمال الترميم في العديد من المدارس إضافة إلى زيادة الغرف الصفية والطوابق الإضافية في بعض منها، مبيناً أن الأولوية بذلك تعود لتوافر التمويل وحجم المبالغ المتاحة وفقاً لخطة المحافظة.

وتمنى الشيخ على مديري المدارس في الغوطة والتي يداوم فيها الطلاب وتحتاج إلى استكمال سواء لأبواب أم شبابيك أو غيرها لرفع كتب عن طريق المجمع التربوي في منطقته إلى مديرية التربية لمعالجة النقص في ذلك واستكماله ضمن الخطة.

وكشف الشيخ عن إنجاز المخطط التنظيمي لمعضمية القلمون بنسبة 100 بالمئة وأشرفية صحنايا المنطقة الحرة والعادلية وميدعا والمنطقة الحرفية في دير علي بنسبة 90 بالمئة إضافة إلى مخططات تنظيمية أخرى.

ورداً على سؤال «الوطن» حول عدم تطابق المخططات التنظيمية مع واقع مدن وقرى الريف أعاد الشيخ ذلك للتداخل بين المناطق الإدارية والمناطق العقارية، مبيناً أن حالات عدم التطابق تتم معالجتها عن طريق اللجان الإقليمية والتوسعات والتعديلات التي تحصل على المخططات كل ثلاث سنوات مبيناً أن منطقة الدخانية التي تم ضمها إدارياً إلى جرمانا ستدخل كمنطقة إعادة إعمار ولها مخططاتها الخاصة لافتاً إلى إنجاز الخدمات الفنية لجميع أعمال الرفع الطبوغرافي في جرمانا بنسبة 100 بالمئة إضافة إلى حفير بنسبة 90 بالمئة.

ووفقاً للشيخ فإن نسبة إنجاز طريق حرفا باتجاه حضر أنجز بنسبة 75 بالمئة إضافة إلى تأهيل الطريق الالتفافي حول حفير التحتا وقص جميع اللوحات الإعلانية على طريق دمشق بيروت بنسبة 100 بالمئة وذلك ضمن خطة وشكل جديد لتوزع اللوحات على طرقات المحافظة لافتاً إلى إجراء صيانات للطريق الواصل بين أتوستراد درعا القديم والجديد بنسبة تجاوزت 60 بالمئة.

وعن التأخر بإنجاز وتعبيد طريق الكباس باتجاه المليحة النشابية وطريق حرستا دوما القديم بيَّن الشيخ أن إنجاز هذه الطرق يقع على عاتق محافظة الريف التي تبذل جهوداً لإصلاح وتعبيد الطرقات لكن الأولوية تكون وفق الإمكانات المادية المتوافرة فبعض هذه الطرق تحتاج لتخصيص المبالغ من إعادة الإعمار وبعضها يخصص له إعانات من وزارة الإدارة المحلية.

ورأى الشيخ أنه لا يوجد تأخر في إنجاز طريق الكباس المليحة وصولاً إلى النشابية ولا في طريق حرستا دوما القديم ولكن المسألة تعود لعدم توافر التمويل.