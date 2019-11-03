حرائق حمص… منذ بداية العام 345 مخالفة … الرفاعي لـ«الوطن»: زراعة 100 هكتار أشجار حراجية لتعويض المساحات المتضررة

بيّن مدير زراعة حمص محمد نزيه الرفاعي لـ«الوطن» أن عدد الحرائق التي تم إطفاؤها في المواقع الحراجية والغابات والمناطق الزراعية منذ العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول الفائت وصلت إلى 585 حريقاً منها 202 حريق حراجي و383 حريقاً زراعياً بمساحة تقديرية تزيد عن 1800 دونم.

وأشار إلى أن المديرية عملت على تشكيل ثمانية فرق إطفاء في المحافظة لمكافحة الحرائق في المواقع الحراجية والغابات والأراضي الزراعية موزعة على فرق إطفاء مواقع ضهر القصير والناصرة وطريق طرطوس وعسيلة وكفرنان والمخرم والحاوي وفرقة إطفاء مركزية في مديرية الزراعة، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف من المخالفات وقمع التعديات منها الدوريات المستمرة من قبل عناصر الضابطة الحراجية وتفعيل عمل المخافر الحراجية وإجراء مناوبات ليلية ليتم ضبط المخالفات من المواطنين، كاشفاً أن عناصر الضابطة الحراجية نظموا نحو 345 ضبطاً حراجياً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بحق المتعدين والمخالفين.

وأكد الرفاعي العمل لترميم المناطق الحراجية وإعادة تأهيل المشاتل الحراجية التي خرجت من الخدمة في السنوات الماضية بما يسهم في تأمين حاجة المحافظة من الغراس.

وبين أن مساحة الحراج الطبيعية في المحافظة تبلغ 18116 هكتاراً وتنتشر في مناطق تلكلخ وضهر القصير والمخرم والقصير، إضافة إلى الطرق الدولية، وأما مناطق التحريج الاصطناعي التي قامت المديرية بزراعتها فتبلغ مساحتها نحو 3600 هكتار مزروعة بالأنواع الحراجية المختلفة وقد خرج منها مساحة نحو ألف هكتار في موقع عسيلة وجبل الكن في الرستن نتيجة القطع الجائر ونحو 2000 هكتار نتيجة للتعديات في عدة مواقع كان أكثرها على الطرق الدولية وخاصة طريق حمص طرطوس.

وأشار إلى اتخاذ المديرية عدداً من الإجراءات لإعادة تحريج المساحات المتضررة من خلال خطة سنوية للتحريج الاصطناعي في المحافظة موزعة على مناطق التحريج الاصطناعي وتتضمن زراعة عدد من المواقع الحراجية لتعويض المساحات المتضررة والمعتدى عليها.

وبين أنه تم تنفيذ خطة التحريج الاصطناعي في المحافظة خلال 2018-2019 بالكامل بنسبة 100 بالمئة وبمساحة مخطط لها بلغت 61 هكتاراً تم زراعتها بمختلف أنواع الأشجار الحراجية كالسرو والكينا والصنوبر، على حين أن الخطة خلال 2019-2020 تضمن زراعة 100 هكتار موزعة على مواقع الشومرية والناصرة وعسيلة وكفرنان، مضيفاً: تم تنفيذ خطة قش وترميم خطوط النار لموسم العام الحالي بالكامل بمساحة 540 كم.

وأوضح الرفاعي أن عدد المشاتل الحراجية التابعة لدائرة الحراج بالمديرية منها مشتل العريضة والبريج والمخرم وحسياء وتدمر وتير معلة وقد خرجت جميعها من الخدمة خلال سنوات الحرب باستثناء مشتل العريضة الحراجي الذي كانت طاقته الإنتاجية نحو 800 ألف غرسة حراجية سنوياً وتم تخفيض الخطة إلى 150 ألف غرسة حراجية متنوعة، لافتاً إلى أنه ومنذ سنتين تم العمل على البدء بتأهيل مشتل تير معلة ومشتل البريج وخلال سنة تم تنفيذ مئة ألف غرسة في مشتل البريج الحراجي و50 ألف غرسة بمشتل تل ورد بمنطقة المخرم، منوها بأن كمية الغراس المقررة للموسم الحالي تصل إلى 500 ألف غرسة متنوعة وموزعة وتم تنفيذ الخطة المقررة بنسبة 100 بالمئة، بحيث تضمنت الخطة زراعة 100 ألف غرسة من السرو والصنوبر والغار والخرنوب في مشتل العريضة و50 ألف غرسة لوز وسرو في مشتل البريج و350 ألف غرسة صنوبر ولوز بري في مشتل تل الورد.

ولفت إلى أهم الصعوبات التي تعترض العمل وهي قدم الآليات وارتفاع تكاليف الإصلاح وقلة عدد العمال الموسميين وتأخر البت بالدعاوى الحراجية.