تخفّيض سعر طن الفيول 13 ألف ليرة

خفّضت «محروقات» سعر مبيع طن الفيول 13 ألف ليرة سورية، لكافة المستهلكين، إذ تم تسعيره أمس بمبلغ 217 ألف ليرة، بدلاً من 230 ألف ليرة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مصدر مسؤول في شركة «محروقات» أن قرار تخفيض السعر الذي صدر أمس يشمل كافة القطاعات والجهات، ويدل على أن المادة متوافرة لدى شركة «محروقات»، ومؤمنة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، مشيراً إلى تخفيض سعر طن الفيول من 230 ألف ليرة إلى 217 ألف ليرة لم يأت بناء على طلب من أي من القطاعات الصناعية في سورية، أو من أي جهات أخرى، وإنما جاء بناء على دراسة تمت من خلالها مراقبة أسعار المشتقات النفطية عالمياً، وانسجاماً مع الأسعار العالمية لمادة الفيول.

وبين المصدر أن شركة «محروقات» تتابع بشكل دائم أسعار المشتقات النفطية عالمياً، وعندما تنخفض الأسعار عالمياً يتم تخفيض أسعار المشتقات النفطية في سورية، مشيراً إلى أن مادة الفيول تستخدم بشكل كبير في المعامل والمصانع.