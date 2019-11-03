اقتصاد

تخفّيض سعر طن الفيول 13 ألف ليرة

الإثنين, 04-11-2019

خفّضت «محروقات» سعر مبيع طن الفيول 13 ألف ليرة سورية، لكافة المستهلكين، إذ تم تسعيره أمس بمبلغ 217 ألف ليرة، بدلاً من 230 ألف ليرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مصدر مسؤول في شركة «محروقات» أن قرار تخفيض السعر الذي صدر أمس يشمل كافة القطاعات والجهات، ويدل على أن المادة متوافرة لدى شركة «محروقات»، ومؤمنة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، مشيراً إلى تخفيض سعر طن الفيول من 230 ألف ليرة إلى 217 ألف ليرة لم يأت بناء على طلب من أي من القطاعات الصناعية في سورية، أو من أي جهات أخرى، وإنما جاء بناء على دراسة تمت من خلالها مراقبة أسعار المشتقات النفطية عالمياً، وانسجاماً مع الأسعار العالمية لمادة الفيول.
وبين المصدر أن شركة «محروقات» تتابع بشكل دائم أسعار المشتقات النفطية عالمياً، وعندما تنخفض الأسعار عالمياً يتم تخفيض أسعار المشتقات النفطية في سورية، مشيراً إلى أن مادة الفيول تستخدم بشكل كبير في المعامل والمصانع.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 06-11-2019

ماذا يحدث في وزارة المالية؟ … لجنة الإصلاح الضريبي لم تجتمع منذ 6 أشهر وتساؤلات عن إنهاء مهمتها بصمت!

الأربعاء, 06-11-2019

طموحات الحكومة لعام 2020: تحسين الإيرادات.. استقرار سعر الصرف.. الحد من اقتصاد الظل.. مكافحة التهريب

الأربعاء, 06-11-2019

التوريدات مستمرة … «محروقات» لـ«الوطن»: استهلاك المازوت يرتفع إلى 6.5 ملايين ليتر يومياً في الشتاء

الأربعاء, 06-11-2019

حموي: تصدير 22.5 طناً إلى أميركا وإلى ألمانيا بقيمة 40 مليون ليرة وعقد للتصدير إلى كندا … 859 مليون ليرة مبيعات شركة حمص لتصنيع العنب منذ بداية العام

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock